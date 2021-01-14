البطاطس المقلية اجمل طبق على سفرتك بطريقه سهله واقتصاديه ستعجبك

البطاطس المقلية اجمل طبق على سفرتك من أسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها لأطفالك حتى تساعدهم على تناول البطاطس بطريقة مختلفة وسهلة واقتصادية في نفس الوقت، فهي من الطرق اذي لا تكلفك الكثير من المال أو المجهود، كما يمكن تحضيرها على الغداء أو العشاء أو وقت ما يحب أطفالك تناول البطاطس المقلية والمقرمشة.

البطاطس المقلية المقرمشة

وصفة من أبسط الأكلات التي يمكن تحضيرها في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة ويتم تحضيرها كما يلي:

المقادير:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

كوب زيت نباتي للقلي.

2 بيضة حجم كبير مخفوقة.

كوب بقسماط مطحون.

قليل من الفلفل الأسود والملح.

ضعي قدر متوسط الحجم على النار ضيفي له الماء والملح واتركيه يغلي قليلاً، ثم احضري البطاطس المغسولة وضعيها بالماء واتركيها حتى يتم سلقها تماماً. بعد أن تقومي باختبار حبات البطاطس وأنها مسلوقة بشكل جيد قومي بتقشرها وهرسها جيداً باستخدام الشوكة واتركيها حتى تبرد. احضري وعاء أخر وقومي بوضع البيض مع قليل من الملح والفلفل الأسود واخفقيهم جيداً، ثم احضري وعاء أخر ضعي به البقسماط المطحونة واتركيهم جانباً لحين الحاجة إليهم. احضري البطاطس المسلوقة وشكليها على هيئة كرات متوسطة الحجم وقومي بغمرها بالبيض المخفوق ومن ثم البقسماط حتى يتم تغطيتها جيداً. واستمري على ذلك حتى تنتهي كمية البطاطس الموجودة لديكِ. احضري صينية ضعي بها كرات البطاطس واحدة تلو الأخرى ثم ادخليها إلى الفريزر لتتماسك لمدة 20 دقيقة. ثم احضري طاسة عميقة وضعي بها الزيت واتركيه حتى أن يصبح ساخن ثم ابدئي في وضع كرات البطاطس وقلبيها في الزيت على جميع جوانبها حتى تصبح باللون الذهبي. ارفعي كرات البطاطس من الزيت وضعيها على ورق المطبخ ليمتص زيتها وتتخلص منه، ومن ثم تقديمها مع الكاتشب أو المايونيز على حسب الرغبة ولكن وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كرات البطاطس :