أفضل تونر طبيعي لتنظيف وتفتيح وشد البشرة وتلميعها وإغلاق المسام الواسعة 

أفضل تونر طبيعي لتنظيف وتفتيح وشد البشرة جميع السيدات يبحثون عن روتين يومي يقوم به للعناية، بالبشرة إذا كان من التخلص من جفاف البشرة أو الزيوت التي تتواجد وتتركها فيها بشكل مستمر لذلك يمكننا أن نقوم بصناعة التونر داخل المنزل بطريقة يدوية سهلة، وبسيطة وذلك لجميع انواع البشرة، لان دائما جميع البشرات تختلف عن بعضها البعض يمكن أن نسيطر عليها باستخدام التونر الطبيعي المستخلص من الطبيعة بنسبة 100 % دون اللجوء إلى التونر التي نقوم بشراء من محلات مستحضرات التجميل فهو مزود بمواد كيماوية ضارة تؤثر على خلايا الجلد والبشرة.

الشاي الأخضر وخل التفاح لتحضير تونر طبيعي

البشره الدهنية تحتاج دائما إلى ترطيب وذلك يمكن أن نقوم باستخدام التونر الطبيعي والتي يقوم بعدة خطوات ومكونات بسيطة، وسهلة من داخل المنزل مفيد جدا للبشرة ويحميها من أي أضرار إذا كانت جفاف أو غيرها.

المكونات:

ربع كوب شاي الأخضر.

2 ملعقة من خل التفاح.

عصير الليمون.

ملعقة من الشاي.

ملعقة من زيت اللافندر.

نبدأ في تحضير اناء ونضع فيه الشاي الاخضر، وخل التفاح وعصير الليمون، وزيت اللافندر.

نبدأ في دمج هذه المكونات بشكل جيد حتى نحصل على مجموعة من الزيوت المتميزة.

نبدا باستخدام هذه الزيوت قبل استخدام المكياج.

فسوف يعمل على قفل المسام ويقلل من الزيوت التي تظهر عند اغلب النساء التي لديهم البشرة الدهنية.

يحمي البشرة من الأتربة والشوائب التي تحدث لها.

البشره الجافه تعتبر هي أكثر الأشياء التي تحتاج إلى استخدام التونر لذلك يمكن الأن أن نقوم باتباع التونر الصحي والطبيعي للتخلص من بعض مشاكل البشرة إذا كان من التشققات، أو من الاحمرار التي يأتي في فصل الشتاء تفضل يعمل على ترطيب البشرة كما أنها تعمل على تفتيح البشرة، ويقفل المسام ولكن عند استخدام التونر الطبيعي سوف تحصلين على جمال مميز و تظهرين بمظهر لائق.

نحضر ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الجلسرين.