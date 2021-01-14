اقوى كنز ساحر لتفتيح العانه وتحت الابط والاماكن الحساسه رهيب وفعال سواد 20سنه سيذهب في ثوانى

خلطات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى اسمرار المناطق الحساسة وظهور بقع في الجسم ولكن هذا من الأمور التي تقدر النساء أن تقبل بها لذا تقوم بالبحث عن منتجات وطرق تساعد على التخلص من البقع والاسمرار، كما أن المنتجات والكريمات تحتوي على مواد كيماوية مختلفة يمكنها أن تكون من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود البقع والغمقان، ولقد عملنا كثيراً حتى نأتيكِ بأفضل الخلطات الطبيعية المفيدة للبشرة.

يوجد الكثير من الطرق التي تستخدم لتبيض المناطق الحساسة والتي تعتمد على مواد طبيعية 100% مضمونة ومجربة ومن أهمها الآتي:

خليط الزعفران والحليب من الطرق الطبيعية المفيدة جداً للبشرة حيث أنه يحتوي على عناصر طبيعية مفيدة جداً لنضارة وجمال البشرة، فقومي باستخدامها عن طريق إضافة ملعقتين من الزعفران مع ملعقتين من الحليب ثم يتم وضع الخليط بالمناطق الحساسة وتدليكها لبضعة دقائق ومن ثم يترك حتى أن يجف لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسيل البشرة بالماء الفاتر ويكون من الأفضل إذا تم وضع الخليط على البشرة وتركه حتى الصباح ويتم غسيل البشرة في الصباح.

للبطاطس دور مهم جداً في تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، فقومي بتقطيع حبة من البطاطس لشرائح وضعيها بالمناطق الحساسة لمدة 30 دقيقة حتى أن تمتص البقع والاسمرار، بالإضافة إلى أن من الممكن أن يتم وضعها تحت العينين لعلاج الهالات السوداء أسفل العينين.

يعتبر الخيار من النباتات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة وتغذيتها، كما أنه يساهم في التخلص من البقع الداكنة والغمقان الموجود في المناطق الحساسة، فقومي باستخدام عصير حبة خيار ودلكي به المناطق الحساسة والداكنة لمدة 20 دقيقة ويكون من الأفضل إذا تم استخدام عصير الخيار قبل الاستحمام مباشرةً.