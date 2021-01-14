طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها وأسرارها، تعتبر البيتزا من أكثر الوجبات التي يقبل عليها الصغار ويعشقها الكبار، تلك الأكلة العالمية ذات الشعبية العالية، حيث يفضل الكثير من الأطفال والكبار وجبة البيتزا ويحبون تناولها في الخارج أو عند ذهابهم في نزهه، لذا فهناك الكثير من النساء التي تحاول عمل البيتزا في البيت وتحب أن تجعل البيتزا بنفس طعم البيتزا التي في الخارج، لذا فاليوم سنوفر لك كل تكات وأسرار عمل البيتزا سواء كانت الإيطالي أو الشرقي حتي تتمكني من تقديم وجبة البيتزا كما يقدمها المطاعم بالخارج كالتالي .

طريقة عمل البيتزا الإيطالي والشرقي أولا البيتزا الإيطالي

المقادير لعجينة البيتزا الإيطالي :

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ

ملعقة من السكر

ملعقة من الخميرة الفورية

ملعقة من الملح

ملعقتي نمن زيت الزيتون

اثنان كوب من الدقيق

مقادير لحشو البيتزا:

اثنان من صدور الفراخ المتقطعة

بصلة مقطعة إلي شرائح

جبن موزاريلا مبشورة

فلفل ألوان

زيتون شرائح

ثوم مفروم

ثلاث ثمرات من الطماطم

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طريقة تحضير بيتزا بالفراخ

أولا ستقومين بخلط المقادير المخصصة لعجينة البيتزا مع بعضها البعض، ثم ستتركيها حتى تختمر، وبعدها قومى بوضع البصل في زيت قليل جيدًا مع التقليب، ثم ضعي معها صلصة الطماطم وقطع الفراخ والملح والبهارات والفلفل الأسود، وبعد ذلك ستقومين بدهن صينية صغيرة بالزيت ووضع جزء من العجينة وفردها عليها، وبعد ذلك ضعي على وجه العجينة الزيتون والفلفل الأخضر وقطع الفراخ التي قومتي بطهيها على النار والطماطم، ثم أدخليها الفرن وبذلك سوف تذوقي بيتزا شهية كالتي تباع في المطاعم الشهيرة.

ثانيا طريقة عمل البيتزا الشرقي

مقادير البيتزا :

بيضتان

لحم مفروم أو تونه أو كما تفضلين الحشو

شرائح من الطماطم و البصل

زيتون شرائح لتزيين البيتزا

كيلو واحد من الدقيق أو الطحين

سمن بلدي أو زبدة

ماء دافئ للعجن

ملعقة صغيرة من الملح

زيت ذرة أو أي نوع زيت أخر للفرد

طريقة العمل :

قومي بعجن الدقيق بالماء وذرة الملح حتي تتكون معك عجينة تستطيعين فصلها عن إناء العجن بسهولة لتصبح سهلة الفرد واتركيها ساعة تقريبا لترتاح، ثم قومي بعجن العجينة مرة أخري وبعدها قسميها إلي أربعة قطع مستديرة وادهنيها بالزيت وضعيها في صنية بها زيت وتتركيها ساعة ليسهل فردها.

ولتجهيز البيتزا الشرقي كل ما عليك هو فرد العجينة جيدا ثم اطويها من الطرف وضعي السمن ثم الطرف الأخر وهكذا مثلما تقومين بطي الظرف، حتي يتكون معك عجينة تكون في شكل المربع وثم أبدأي بلمها بأصابع اليد وكوريها وقلبيها في صنية الخبز وتكون متوسطة الحجم ثم بطبطيها بالأيدي ثم ضعي عليها حشو البيتزا و الزيتون و شرائح الطماطم و البصل، وضعي البيض على وش العجينة، ثم ضعي عليه شرائح الطماطم و الزيتون ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 400 حوالي نصف ساعة حتي تنضج.

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