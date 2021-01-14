فرد وتنعيم الشعر بدون سشوار ولا مكواة في ساعة لتحويل الشعر المجعد الى حرير ولمعة تجنن

الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد هناك الكثير من الأمور التي تتبعها النساء والفتيات لفرد الشعر الخشن والمجعد، فجميع النساء تفضل الشعر الناعم والمفرود حيث يكون سهل التسريح ويمنح المرأة الجمال والجاذبية، فاستغني عن جميع المواد الكيماوية التي تسبب الضرر للشعر وتجعله تالف ومتقصف ومجعد فهي تزيد من جحم المشكلة وليست بمعالجتها، نحن حرصنا على أن نقدم لكم أفضل الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر والتي تعمل على فرده.

يوجد الكثير من المكونات والطبيعية المفيدة لفروة الرأس والتي تعمل على تغذية الشعر بعمق شديد والتي تتمثل في التالي:

يحتوي على مجموعة من العناصر التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر وتجعل فروة الرأس خالية من كافة الأمراض لأنه من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات والجراثيم، فقومي بخلط كوب واحد من حليب جوز الهند مع عصير ليمونة واحدة، ثم يتم حفظه بوعاء من الزجاج وضعيه في الثلاجة لعدة ساعات حتى يتمسك ويشكل طبقة دهنية، قومي بدهن فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها يتم تغطيته بغطاء الاستحمام البلاستيكي ويلف باستخدام منشفة دافئة واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومشطي شعرك وهو رطب واتركيه حتى أن يجف.

للبيض دور مهم في تحسين صحة الشعر فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين التي تعمل على فرد الشعر طبيعياً وجعله لامع ورطب، قومي سيدتي بخفق بيضتين مع 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون جيداً ثم قومي بوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس واحرصي على أن تمشطين الشعر بواسطة مشط واسع، ثم يجب ارتداء قبعة الاستحمام وانتظري لمدة 30 دقيقة أو 45 دقيقة ثم عليكِ بتنظيف الشعر بطريقة جيداً باستخدام الماء الفاتر والشامبو ومن ثم البلسم.