كريم طبي روعة لتبييض البشرة 3 درجات في 10 أيام نتيجة دائمة دون العودة للإسمرار

هل تبحثين عن كريم طبي تحصلين معه على نتيجته مؤكدة في تفتيح وتبييض البشرة؟، في الحقيقة أن الحصول على منتج كهذا هو أمر صعب للغاية، أو قد يمكنك شرائه بثمن باهظ وقد لا تحصلين على النتيجة المرغوبة من جانبك، ولكننا اليوم سوف نقدم لك خلطة كريمات طبية مكتملة المفعول والفوائد وبتكاليف بسيطة للغاية، هذه الخلطة الطبية تتكون من مجموعة كريمات من الصيدلية وتعمل على تفتيح البشرة بسرعة رهيبة قد تصل إلى 3 درجات في غضون 10 أيام فقط، وفي نفس الوقت يقوم بترطيب البشرة بعمق وحمايتها من التجاعيد والحبوب التي تصاحب عادة استعمال كريمات التفتيح.

خلطة كريمات طبية لتفتيح البشرة بفاعلية

كما ذكرنا فإن هذه الخلطة تحتوي على 3 أنواع من الكريمات الطبية المتواجدة في الصيدلية، بالاضافة إلى كبسولة فيتامين هـ المغذي للبشرة، وهي مناسبة للبشرة الجافة والعادية ولا تناسب البشرة الدهنية، قومي بتجهيز علبة كريم بانثينول الذي يرطب البشرة بعمق ويحميها من الجفاف، وأخرى سبوتلس 2 المذهل في محاربة حب الشباب والبقع الداكنة، بالاضافة إلى كريم فير أند لفلي المعروف لتفتيح البشرة أو يمكنك استخدام أي نوع كريم جيد للتفتيح، افرغي محتويات الكريمات الثلاثة في عبوة كبيرة وقومي بتفريغ الكبسولة في العبوة وتقليب كل المكونات بعناية حتى تختلط جيداً.

يجب عليكً اتباع خطوات محددة لاستخدام الكريم والحصول على النتيجة المرجوة، قبل ذهابك للنوم بحوالي نصف ساعة اغسلي وجهك بغسول طبيعي مناسب لنوع بشرتك، ثم امسحي وجهك بقطنة مغموسة في ماء الورد لغلق المسامات أو يمكنك استخدام تونر من نوع مناسب، وبعد ذلك ضعي طبقة رقيقة من الكريم على وجهك ورقبتك وقومي بتوزيعها جيدا حتى تمتص البشرة الكريم، يمكنك بعد ذلك النوم بالكريم دون غسله بعد أن تمتصه البشرة.

بناء على تجارب العديد من الفتيات اللاتي جربن هذه الخلطة من الكريمات الطبية ذات التكلفة البسيطة، فإن نتيجتها فورية في تفتيح البشرة سوف تلاحظيها في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وغسل وجهك بالماء الفاتر، جربي هذا الكريم لمدة يومين فقط واخبرينا ما هي النتيجة؟ ولا أقصد هنا درجة التفتيح التي حصلتي عليها فقط ولكن أيضا اخبرينا عن تجربتك في محاربة حب الشباب والبقع الداكنة في الوجه باستخدام هذا الكريم؟ صدقيني النتيجة مذهلة.