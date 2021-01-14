10 نصايح للتخلص من تصبغ البشرة بشكل طبيعي

الافراط في انتاج الميلانين هو السبب الشائع لفرط التصبغ ، وده ممكن يحصل بسبب التعرض لاشعة الشمس او الحمل بسبب تغير الهرمونات في الجسم ، عشان كده التخلص من مشكلة البقع الغامقة والتصبغ بيكون صعب ، لكن احنا النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم نصايح للتخلص من تصبغ البشرة بشكل طبيعي والحصول على بشرة نقية وصافية.

نصايح للتخلص من تصبغ البشرة:

1- استخدمي البصل الاحمر:

البصل الاحمر ممكن يبقى عامل مبيض للبشرة ، والدراسات اثبتت ان البصل ممكن انه يمنع عمل الخلايا اللي بتأدي للتصبغ الزايد للبشرة ، وبالفعل البصل يعتبر علاج منزلي فعال لتقليل ظهور البقع الغامقة والتصبغات على البشرة ، وطريقة استخدامة بسيطة.

– هاتي حبة بصل احمر وقطعيها لمكعبات صغيرة بقدر الامكان او افرمية في الخلاط.

– حطي البصل المفروم في كيس شاي فاضي.

– دلوقتي حطي الكيس على الاماكن اللي فيها تصبغات ، سيبي البصل المفروم على بشرتك لمدة 10 دقايق ، وبعدين اغسليه.

2- الزبادي او اللبن:

حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي او اللبن يعتبر مقشر كيميائي طبيعي بيساعد في حل مشاكل الجلد ، بما فيهم فرط التصبغ.

حطي الزبادي او اللبن مباشرة على المنطقة اللي فيها تصبغات ، او بلي قطعة قطن باللبن وادهني بيها بشرتك ، سيبيه لمدة دقايق لحد ما ينشف وبعدين اغسليه.

حطي بعدها كريم مرطب مناسب لبشرتك ، كرري الطريقة دي مرتين في اليوم ، الصبح وبالليل قبل النوم.

3- اوراق التوت:

اوراق التوت تعتبر علاج طبيعي لمشكلة التصبغ ، وكمان بتمنع العوامل اللي بتسبب زيادة انتاج الميلانين.

هاتي اوراق التوت المجفف (من عند العطار) انقعيها في المية لحد ما تطرى ، وحطيها على البشرة في اماكن التصبغات.

4- جل الالوفيرا:

الصبار ليه فوايد كتير جدا للبشرة ومن بينها تقليل تصبغ البشرة بسبب المكون الفعال اللي موجود فيه وهو مكون الالوسين او الالوين.

استخدمي جل الصبار بشكل يومي على البشرة ممكن تدهنيه قبل النوم وتسيبيه طول الليل وتغسليه الصبح ، بعد فترة قصيرة هتلاحظي نتيجة ايجابية جدا.

5- خل التفاح:

خل التفاح بيحتوي على حمض الاسيتيك اللي بيساعد على محاربة فرط التصبغ وبيساعد كمان على تفتيح البشرة ، بالاضافة انه يعتبر مضاد للاكسدة بيحمي خلايا البشرة ، ولكن استعمليه بحذر لو بتعاني من مشاكل جلدية.

– اخلطي كميات متساوية من خل التفاح والمية.

– خدي من الخليط بقطنة وادهني بيها اماكن التصبغ وسيبيه من 2 – 3 دقايق.

– اغسلي بشرتك بمية فاترة.

– كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.

6- استخدمي واقي من الشمس بعامل حماية 30 واعلى:

اختفاء البقع الغامفة والتصبغ ممكن ياخد وقت شوية ، وعادة بتروح في مدة من 6 – 12 شهر ، ولكن عشان تساعدي في العملية دي والتصبغات تختفي ، انتي محتاجة تستخدمي واقي من الشمس ، والا كل اللي بتعمليه مش هيجيب نتيجة ، واقي الشمس لازم تستخدميه يوميا قبل الخروج في الشمس, استخدمي واقي بعامل حماية اقل حاجة 30 او اعلى ويكون بيحتوي على الزنك او ثاني اكسيد التيتانيوم.

بالنسبة للبشرة الدهنية اختاري واقي من الشمس يكون مكتوب عليه “لن يسد المسام” و “لا يسد المسام” ، يعني مش هيسبب في انسداد المسام دلوقتي او في المستقبل مع الاستخدام.

7- دخلي في روتين العناية بالبشرة المنتجات اللي بتحتوي على الرتينويدات:

الرتينويدات مهمة جدا في علاج تصبغ البشرة ، بالاضافة انها بتلعب دور في علاج حب الشباب, والصدفية, وشيخوخة البشرة المبكرة الناتجة عن الشمس ، استخدام الريتينول مع مرطب بسيط ، يعتبر مزيج مثالي لو بشرتك جافة ومتهيجة.

ومهم جدا انك تكوني منتظمة في استخدام الريتينول ، والا مش هتوصلي لاقصى تأثير ليه ، بعد استخدام الريتينول يوميا لمدة 2 – 3 اسابيع ، هتبدأي تشوفي النتايج.

8- اتجنبي منتجات تفتيح البشرة اللي بتحتوي على الزئبق:

لازم تكوني حريصة جدا مع اي حاجة بتستخدميها على بشرتك ، ممكن بعض كريمات التبييض او الماسكات الجاهزة انها تأذي بشرتك ، عشان كده لازم تشوفي مكونات اي منتج قبل ما تشتريه لو لقيتي مكتوب في مكوناته الزئبق ، تجنبيه تماما لانها ممكن يتسبب في بشرة رقيقة وهشة او تغير دائم للون البشرة.

9- اعتمدي على الانظمة الغذائية الغنية بفيتامين C:

دكاترة الجلدية بينصحوا عشان تعالجي فرط التصبغ بنجاح ، لازم تعتني بجسمك من جوه وبره ،متهتميش بالكريمات والماسكات بس ، ولكن كمان بالحاجات اللي بتاكليها ، فيتامين C ضروري جدا لبشرة صحية خالية من العيوب ، لو عايزة تسرعي عملية العلاج ، دخلي في نظامك الغذائي الكرنب لانه يعتبر من اكتر الاكلات الغنية بفيتامين C.

10- كلي نبات الاملا بعد وجبتك:

نصايح من المتخصصين ودكاترة الجلدية باكل نبات الاملا ، وهو نوع نبات ممكن تلاقيه على شكل بودر خدي منه معلقة صغيرة مرتين في اليوم ، لكن الافضل انك تاخديه بعد الوجبة ب 30 – 40 دقيقة.

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