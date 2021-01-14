طريقة عمل بسكويت الزبدة السادة بالفانيليا والكاكاو بأسهل الطرق

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة السهل في المنزل فهو من أسهل الحلويات الخفيفة التي يحبها ويفضلها الكبار والصغار فيمكن لكل أم وربة منزل عمل البسكويت لإفطار رائع ولذيذ يقدم للأولاد على مائدة الإفطار مع كوب الحليب، أو يمكنك تقديمه لضيوفك بسكويت مقرمش أحلى من الجاهز باسهل المكونات لن تفرقيه عن الجاهز، وسنقدم لكم وصفات متنوعة من بسكويت الشاي بالفانيليا والكاكاو.

عدد 2 كوب ونصف من الطحين. نصف كوب من النشا الأبيض. كوب من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة. كوب من السكر البودرة. حبة بيضة كبيرة. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أولا يضرب في وعاء الخفق بالمضرب الكهربائي كل من السكر مع الفانيليا حتى يكون لونه فاتح ويتحول قوامه إلى كريمي ناعم هش.

ثم يضاف على المزيج الكريمي البيضة مع الخفق جيدا مرة أخرى بالمضرب الكهربائي، ثم تخلط المكونات السائلة على المكونات الجافة معا من دقيق وكاكاو وفانيلا وبيكنج باودر.

ثم يضرب حتى تمتزج كل مكونات تماما وتتشكل على شكل عجينة يتم تجميعها باليد وتشكل على شكل قرص كبير دائري.

ثم تفرد العجينة على الطاولة ما بين ورقتين زبدة أو ورقتين من البلاستيك الشفاف الغير لاصق، ومن المفضل أن تكون العجينة بسمك نصف سنتيمتر حتى تكون حبة البسكويت مقرمشة.

ثم تقطع البسكويت بقطاعات على حسب الرغبة للشكل المفضل، وعمل فتحات بالشوكة حتى لا ترتفع العجينة في الفرن.

يرص حبات البسكويت في صينية الخبز بالفرن ويسخن الفرن على حرارة عالية 160 مئوية، حتى تجدي أطراف البسكويت أصبحت ذهبية اللون ولونها فاتح جدا.

يترك البسكويت في صينية التقديم حتى يبرد تماما وبعد ذلك ينزع من الصينية ويوضع في علبة محكمة الغلق ويقدم مع الشاي أو العصير.

2 كوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من النشا الأبيض. نصف كوب من الكاكاو الخام خالي السكر. كوب من زبدة طرية. كوب من سكر بودرة ناعم. عدد بيضة واحدة. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نكهات بسكويت على حسب الرغبة. سواء كان بشر برتقال أو بشر ليمون. ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان. توابل لتعزيز نكهة بسكويت جنزبيل قرفة جوزة طيب قرنفل على حسب الرغبة.

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اتبعي نفس خطوات عمل بسكويت الفانيليا تماما، مع الفارق بوضع النكهات المختلفة التي تفضلينها مع الدقيق بعد نخله جيدا، ثم وضع المكونات السائلة على الجافة وعجنها جيدا، وتشكيلها كما ذكرنا سابقا وتقديما سادة أو يمكنك تزينها بصوص الشوكولاته الذائبة أو المربي وجوز الهند على حسب رغبتك، وبذلك نكون قد وضحنا لكم طرق مختلفة لعمل بسكويت الكاكاو والفانيليا بالمنزل ببساطة.

أحضري 2 كوب دقيق أو حوالي 240 جرام طحين. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. كوب من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة حوالي 227 جرام. نصف كوب سكر أبيض ناعم حوالي 100 جرام. عدد 2 صفار بيض بحرارة المطبخ. 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة أو السائلة. تلك الكمية من المكونات سوف تمنحك حوالي 48 قطعة بسكويت زبدة. وتحضر في 15 دقيقة والفرن للخبز يأخذ حوالي 12 دقيقة أي في أقل من نصف ساعة يكون لديك أشهى بسكويت زبدة.

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