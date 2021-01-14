أسهل طريقة كيك برتقال إسفنجية بصوص البرتقال

طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجية الهشة بالمنزل، اليوم سنتعلم معكم الكيكة العادية بالبرتقال ولكن إسفنجية يمكنك تقديمها لأطفالك بصوص رائع كحلى جديد مزيج من كيك البرتقال وكعكة عيد الميلاد ولكنها بسيطة وسريعة، يمكنك إعدادها في المنزل كيك لذيذ لا يمكن أن يقاوم من طعمها الرائع فإن لها سحر خاص في الطعم لا مثيل له في إي كيك أخر، كما أن البرتقال يضيف لها طعم منعش قوي يجعل الكيكة خاصة ليست كأي كيك، فيوجد الكثير من الوصفات التي يمكن عن طريقها تعلم طريقة عمل كيك البرتقال وجمعناها لك وكلها وصفات مميزة ولكننا أضفنا لك سر صغير في المقادير حتى تحصلي على قوام كيك مثالي بمكونات مضبوطة. مقادير طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجية لصوص البرتقال نحتاج إلى 3/4 كوب سكر أبيض بودرة ناعم. كوب كبير ماء. ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة أو عود قرفة خشب. شرائح ثمرة برتقال. لعمل كيك برتقال 3/4 كوب سكر عادي أو بودرة. نصف كوب زيت نباتي. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب عصير برتقال. نصف كوب لبن زبادي. 4 ملاعق صغيرة بشر برتقال. كوب ونصف من الطحين الأبيض الفاخر. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. خطوات وطريقة تحضير كيك برتقال الإسفنجية في وعاء عميق ضيفي السكر الناعم والماء على نار هادئة وانتظري حتى غليان السكر مع القرفة والماء، ويضاف عند الغليان شرائح البرتقال وانتظري لمدة دقائق وترفع من على النار ويكون القوام ثقيل.

توضع في صينية الفرن عن طريق صبها بعد دهن الصينية بالزيت أو يفضل وضع ورقة زبدة وصبي عليها مزيج صوص البرتقال واتركيها جانبا.

في وعاء أخر قومي بخلط البيض مع الفانيليا وأخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي، وضيفي عليهم السكر وأستمري في الخفق حتى يتكون مزيج كريمي هش.

وصبي عليهم عصير البرتقال والزيت النباتي وأخفقيهم معا على سرعة عالية، ثم ضيفي الحليب بالتدريج على مزيج البيض وكل كمية قشر البرتقال وبذلك نكون قد انتهينا من المكونات السائلة.

ثم في وعاء أخر جاف نظيف ضيفي الدقيق والبيكنج باودر ورشة صغيرة ملح وانخليهم معا جيدا ويضاف بعد النخل إلى المزيج السائل ولكن بالتدريج وتقليب برفق.

يصب الخليط فوق صوص البرتقال بالصينية، وتدخل على فرن ساخن على حرارة 180 مئوية وتخبز الكيك لمدة 45 دقيقة، ويجب أن يكون الفرن ساخن قبل وضع الكيك داخله.

بعد أن ينضج كيك برتقال يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم أنزعيه من الصينية ستكون شرائح البرتقال على وجه الكيك، وضيفي على وجه الكيك القليل من العصير ووزعيه على وجه قالب الكيك، وبذلك يكون لديك كيك برتقال إسفنجية رائعة. مقادير طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجيةخطوات وطريقة تحضير كيك برتقال الإسفنجية الوسوم

طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجية الهشة بالمنزل، اليوم سنتعلم معكم الكيكة العادية بالبرتقال ولكن إسفنجية يمكنك تقديمها لأطفالك بصوص رائع كحلى جديد مزيج من كيك البرتقال وكعكة عيد الميلاد ولكنها بسيطة وسريعة، يمكنك إعدادها في المنزل كيك لذيذ لا يمكن أن يقاوم من طعمها الرائع فإن لها سحر خاص في الطعم لا مثيل له في إي كيك أخر، كما أن البرتقال يضيف لها طعم منعش قوي يجعل الكيكة خاصة ليست كأي كيك، فيوجد الكثير من الوصفات التي يمكن عن طريقها تعلم طريقة عمل كيك البرتقال وجمعناها لك وكلها وصفات مميزة ولكننا أضفنا لك سر صغير في المقادير حتى تحصلي على قوام كيك مثالي بمكونات مضبوطة. مقادير طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجية لصوص البرتقال نحتاج إلى 3/4 كوب سكر أبيض بودرة ناعم. كوب كبير ماء. ملعقة كبيرة من القرفة الناعمة أو عود قرفة خشب. شرائح ثمرة برتقال. لعمل كيك برتقال 3/4 كوب سكر عادي أو بودرة. نصف كوب زيت نباتي. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب عصير برتقال. نصف كوب لبن زبادي. 4 ملاعق صغيرة بشر برتقال. كوب ونصف من الطحين الأبيض الفاخر. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. خطوات وطريقة تحضير كيك برتقال الإسفنجية في وعاء عميق ضيفي السكر الناعم والماء على نار هادئة وانتظري حتى غليان السكر مع القرفة والماء، ويضاف عند الغليان شرائح البرتقال وانتظري لمدة دقائق وترفع من على النار ويكون القوام ثقيل.

توضع في صينية الفرن عن طريق صبها بعد دهن الصينية بالزيت أو يفضل وضع ورقة زبدة وصبي عليها مزيج صوص البرتقال واتركيها جانبا.

في وعاء أخر قومي بخلط البيض مع الفانيليا وأخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي، وضيفي عليهم السكر وأستمري في الخفق حتى يتكون مزيج كريمي هش.

وصبي عليهم عصير البرتقال والزيت النباتي وأخفقيهم معا على سرعة عالية، ثم ضيفي الحليب بالتدريج على مزيج البيض وكل كمية قشر البرتقال وبذلك نكون قد انتهينا من المكونات السائلة.

ثم في وعاء أخر جاف نظيف ضيفي الدقيق والبيكنج باودر ورشة صغيرة ملح وانخليهم معا جيدا ويضاف بعد النخل إلى المزيج السائل ولكن بالتدريج وتقليب برفق.

يصب الخليط فوق صوص البرتقال بالصينية، وتدخل على فرن ساخن على حرارة 180 مئوية وتخبز الكيك لمدة 45 دقيقة، ويجب أن يكون الفرن ساخن قبل وضع الكيك داخله.

بعد أن ينضج كيك برتقال يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم أنزعيه من الصينية ستكون شرائح البرتقال على وجه الكيك، وضيفي على وجه الكيك القليل من العصير ووزعيه على وجه قالب الكيك، وبذلك يكون لديك كيك برتقال إسفنجية رائعة. مقادير طريقة عمل كيك برتقال الإسفنجيةخطوات وطريقة تحضير كيك برتقال الإسفنجية

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