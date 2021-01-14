جهزي البرجر البيتي على اصوله بدون مايفك منكِ بأقل التكاليف وعلى أد الايد

طريقة تحضير البرجر البيتي بأقلّ التكاليف، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد كما أن البرجر يتسم بسهولة التحضير كما أن البرجر من أشهر المأكولات الجاهز السريعة وله جمهور كبير من أنحاء العالم بأكمله فأن البرجر هو وجبة أصلها من أمريكا ففي ظل الأوقات التي يعاني منها العالم من مشاكل صحية فتخشى الأم على جميع أبنائها من أن يتعرضوا لأي ضرر نتيجة لتناول المأكولات من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.

بهارات مشكلة.

كيس خلطة برجر جاهزة.

مقادير البرجر البيتي:طريقة تحضير البرجر البيتي على أصوله:

ترغب كل أم بأن تقوم بتحضير جميع الطعام في المنزل ولا تقوم بشرائه من الخارج نهائياً حرصاً على سلامة أبنائها ومن أهم المأكولات التي تباع في الشارع بشكل مبالغ فيه هو البرجر ومنعاً لحدوث ذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل: