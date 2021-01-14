جهزي البرجر البيتي على اصوله بدون مايفك منكِ بأقل التكاليف وعلى أد الايد

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طريقة تحضير البرجر البيتي بأقلّ التكاليف، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد كما أن البرجر يتسم بسهولة التحضير كما أن البرجر من أشهر المأكولات الجاهز السريعة وله جمهور كبير من أنحاء العالم بأكمله فأن البرجر هو وجبة أصلها من أمريكا ففي ظل الأوقات التي يعاني منها العالم من مشاكل صحية فتخشى الأم على جميع أبنائها من أن يتعرضوا لأي ضرر نتيجة لتناول المأكولات من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل.مقادير البرجر البيتي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.
- بهارات مشكلة.
- كيس خلطة برجر جاهزة.
ترغب كل أم بأن تقوم بتحضير جميع الطعام في المنزل ولا تقوم بشرائه من الخارج نهائياً حرصاً على سلامة أبنائها ومن أهم المأكولات التي تباع في الشارع بشكل مبالغ فيه هو البرجر ومنعاً لحدوث ذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل:
- يتم إحضار البصلة المبشورة في إناء وبعد ذلك يتم اللحم عليها ثم إضافة كلاً من الملح والفلفل الأسود وخليط البرجر.
- يتم وضع البقسماط والبهارات ويتم الاستمرار في العجن بشكل جيد لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ويتم بعد ذلك تشكيلها على هيئة دوائر وعلى كيس نايلون على الرخامة ويتم فردها على هيئة أقراص ثم يتم بعد ذلك نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة ساعة.
- يتم وضع البرجر في مقلاة وإضافة ملعقة من الزيت ويتم تحمير البرجر على نار متوسطة لحين أن يتحمر.
- يمكن أيضاً أن يتم وضع البرجر في الفرن على درجة حرارة متوسطة لحين أن ينضج بصورة تامة من الجانبين.
- بعد ذلك يتم فتح الكيزر ثم يتم وضع المايونيز وإضافة البرجر وبعد ذلك شريحة من الطماطم والفلفل الرومي وشريحة من الخس وبصل وجبن شيدر كاتشب.
- ويتم تناوله مع البطاطس سواء كان البطاطس محمرة أو بطاطس فريسكاس وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير البرجر.
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طريقة تحضير البرجر البيتي بأقلّ التكاليف، يعتبر البرجر من أكثر المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص نظراً لمذاقها الجيد كما أن البرجر يتسم بسهولة التحضير كما أن البرجر من أشهر المأكولات الجاهز السريعة وله جمهور كبير من أنحاء العالم بأكمله فأن البرجر هو وجبة أصلها من أمريكا ففي ظل الأوقات التي يعاني منها العالم من مشاكل صحية فتخشى الأم على جميع أبنائها من أن يتعرضوا لأي ضرر نتيجة لتناول المأكولات من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل.مقادير البرجر البيتي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.
- بهارات مشكلة.
- كيس خلطة برجر جاهزة.
ترغب كل أم بأن تقوم بتحضير جميع الطعام في المنزل ولا تقوم بشرائه من الخارج نهائياً حرصاً على سلامة أبنائها ومن أهم المأكولات التي تباع في الشارع بشكل مبالغ فيه هو البرجر ومنعاً لحدوث ذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرجر في المنزل:
- يتم إحضار البصلة المبشورة في إناء وبعد ذلك يتم اللحم عليها ثم إضافة كلاً من الملح والفلفل الأسود وخليط البرجر.
- يتم وضع البقسماط والبهارات ويتم الاستمرار في العجن بشكل جيد لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.
- ويتم بعد ذلك تشكيلها على هيئة دوائر وعلى كيس نايلون على الرخامة ويتم فردها على هيئة أقراص ثم يتم بعد ذلك نقلها إلى الثلاجة وتركها لمدة ساعة.
- يتم وضع البرجر في مقلاة وإضافة ملعقة من الزيت ويتم تحمير البرجر على نار متوسطة لحين أن يتحمر.
- يمكن أيضاً أن يتم وضع البرجر في الفرن على درجة حرارة متوسطة لحين أن ينضج بصورة تامة من الجانبين.
- بعد ذلك يتم فتح الكيزر ثم يتم وضع المايونيز وإضافة البرجر وبعد ذلك شريحة من الطماطم والفلفل الرومي وشريحة من الخس وبصل وجبن شيدر كاتشب.
- ويتم تناوله مع البطاطس سواء كان البطاطس محمرة أو بطاطس فريسكاس وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير البرجر.
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