تطبيق صحتي ومواعيد اللقاح الحصول عليها في ثمان وأربعون ساعة بالسعودية

تطبيق صحتي تطبيق الصحة والذي يشمل خدمات عديدة ومن هذه الخدمات الخدمة الخاصة بتلقي الجرعات الخاصة بفيروس كورونا وعلي من يريد أن يحدد المواعيد من خلال تطبيق صحتي حجز موعد والدخول علي التطبيق الخاص به وتحديد ذلك عبر الخانة المخصصة داخله ويتم تحديد حجز موعد في صحتي وبعد ذلك يتم ظهور الميعاد المحدد علي شاشة الهاتف والتي تتحدد لكل شخص داخل المملكة العربية السعودية في خلال ثمان وأربعون ساعة لا أكثر وكان قد تم إطلاق تطبيق صحتي للاندرويد ليكون متوافقاً مع الهواتف الذكية وتسهيلاً علي المواطنين بدلاً من الذهاب للمراكز والمستشفيات الصحية لحجز الموعد الخاص باللقاح .

تطبيق صحتي الذي تناسب مع فئات كبيرة من المجتمع لحجز المواعيد الخاصة بهم :-

في الأيام التي مضت ظهرت أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في تلقي اللقاح وكانوا من المواطنين وبالأكثر في مدينة الرياض وأيضاً جدة وكذلك الشرقية وكان الحضور كبيراً من فئات مختلفة من الأفراد في ظل التنظيم وكذلك الانسيابية التي كانت ملحوظه مما سهل علي الجميع الحصول علي اللقاح .

تطبيق صحتي وزارة الصحة السعودية وإعلانها عن تنظيم أخذ اللقاح من خلال التطبيق :-

صحتي موعد الذي من خلاله يتم تحديد ما هو الموعد المناسب لأي مواطن يريد أخذ اللقاح وأعلنت الوزارة عن تدشين هذه الخدمة الخاصة بالتسجيل وذلك لأخذ جرعات اللقاح وذلك كان في منتصف الشهر الماضي وذلك قبل الإعلان عن المركز الخاص بذلك الأمر في مدينة الرياض وكان بالمدينة خمس وخمسون عيادة مخصصة لذلك الأمر ومن بعد ذلك تم الإعلان عن مركز تلقي اللقاح في مطار الملك عبد العزيز وذلك كان في “الصالة الجنوبية” بمحافظة جدة وكان المركز بعد أن تم الإعلان عنه يضم عدد أربعة وثمانون عيادة ومن بعدها قامت الوزارة في أفتتاح المركز الخاص باللقاحات في مركز المعارض الدولية في المنطقة الشرقية لمدينة الظهران .

كيفية التعامل مع التطبيق ولمن هم لم يمتلكونه ما هي الوسائل لامتلاك التطبيق :-

كان قد تم طرح التطبيق داخل السعودية للاستفادة من الجرعات المقررة للقاح وذلك عبر الوسائل المتعارف عليها لتنزيل التطبيقات الخاصة بالهواتف الأندر ويد رابط تنزيله للهواتف الآي فون

بالنسبة للهواتف الأندر ويد مثل هواتف سامسونج الرابط الخاص بتنزيل التطبيق لهاتف سامسونج أو أي هاتف يعمل بخاصية أندر ويد

الفئة الأولي التي تستحق اللقاح هم الناس فوق سن 65 سنة مواطنين كانوا أم مقيمين داخل السعودية . كما حددت أصحاب المهن الذين هم يكونون أكثر عرضة للعدوي بهذا الفيروس كفئة ثانية ذات الأولوية . جميع فئات الناس الذين يمتلكون السمنة بشكل مفرط في أجسادهم وكتلة أجسامهم تتجاوز الأربعون . الفئات التي تكون عندها النقص الملحوظ في مناعة أجسامهم وقد قاموا بعمليات جراحية كزراعة الأعضاء . الفئات التالية ذات الأولوية هم من يتلقون الأدوية المثبطة للمناعة أو من لديهم أكثر من مرضين كأمراض مزمنة . الفئات التي تعاني من الأمراض التي تصيب القلب وتكون بمثابة أمراض مزمنة في أجسادهم . الأشخاص الذين يكون لهم تاريخ سابق في أمراض الجلطات الدماغية والذين تعرضوا لها سابقاً .

ما هي الفئات التي حددتها الوزارة ذات الأولوية لتلقي اللقاح :-

تطبيق صحتي ومن خلاله يتم تحديد الموعد المراد من قبل المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ليتم أخذ الجرعات الخاصة باللقاح مع مراعاة الفئات التي تم تحديدها والتي لها الأولوية أولاً في أخذ اللقاح ومن بعدها يتم تحديد الفئات الأخري من قبل وزارة الصحة السعودية ويكون ذلك متاح عبر المراكز التي تم الإعلان عنها سابقاً في الأماكن المخصصة لذلك .