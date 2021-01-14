دجاج كنتاكي بالطريقة الأصلية وتحدي سر الفراخ المقرمشة

نتعرف اليوم على طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل بدون تكلفة أو مجهود، فتعتبر الفراخ المقرمشة من أكثر الأطباق اللذيذة والشهية والتي يفضلها العديد سواء الأطفال والكبار، كما هي تعد وجبة مميزة على المائدة وتقدم مع الأرز أو المكرونة، والآن نتعرف معكم لطريقة تحضير الفراخ المقرمشة على طريقة المطاعم فتابعوا معنا المكونات والخطوات. طريقة عمل الفراخ المقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة المكونات فرخة مقطعة إلى أجزاء.

بيضة واحدة.

علبة زبادي.

كوب من الدقيق.

ملح

فلفل أسود.

رشة من المطر. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة أولاً تغسل قطع الدجاج جيداً بالماء والملح والخل. توضع كمية الزبادي في طبق مع البيضة وتقلب جيداً. ناخذ بعد ذلك قطع الفراخ وتتبل جيداً بالملح والشطة والفلفل الأسود. نضع الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نضع كمية الدقيق في وعاء ثم توضع الفراخ فى الدقيق ومتأكد أن تم تغطية القطعة من جميع الاتجاهات. نضع مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت على النار ويترك حتى يسخن. نيدأ بوضع قطع الفراخ واحدة تلو الأخري ونتركها حتي تتحمر قليلاً ويصبح لونها ذهبي مقرمشا. تقدم قطع الدجاج المقرمش مع طبق مكرونة أو بطاطس محمرة وبألف هنا. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقرمشة المقادير 2 حبة من البطاطس الكبيرة المقطعة اصابع.

خل.

ملح. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة اولا تغسل البطاطس جيداً بالماء وتصفي ويوضع عليها كمية مناسبة من الخل والملح، وتترك على جانب لمدة ساعة. تجهزي مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت، تصفي البطاطس من الملح والخل ووضع في مقلاة والزيت وتترك حتي تتحمر دون تقليب حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم تقلب على الوجه الأخر وتوضع في طبق وتقدم وبألف هنا. الوسوم

نتعرف اليوم على طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل بدون تكلفة أو مجهود، فتعتبر الفراخ المقرمشة من أكثر الأطباق اللذيذة والشهية والتي يفضلها العديد سواء الأطفال والكبار، كما هي تعد وجبة مميزة على المائدة وتقدم مع الأرز أو المكرونة، والآن نتعرف معكم لطريقة تحضير الفراخ المقرمشة على طريقة المطاعم فتابعوا معنا المكونات والخطوات. طريقة عمل الفراخ المقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة المكونات فرخة مقطعة إلى أجزاء.

بيضة واحدة.

علبة زبادي.

كوب من الدقيق.

ملح

فلفل أسود.

رشة من المطر. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة أولاً تغسل قطع الدجاج جيداً بالماء والملح والخل. توضع كمية الزبادي في طبق مع البيضة وتقلب جيداً. ناخذ بعد ذلك قطع الفراخ وتتبل جيداً بالملح والشطة والفلفل الأسود. نضع الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نضع كمية الدقيق في وعاء ثم توضع الفراخ فى الدقيق ومتأكد أن تم تغطية القطعة من جميع الاتجاهات. نضع مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت على النار ويترك حتى يسخن. نيدأ بوضع قطع الفراخ واحدة تلو الأخري ونتركها حتي تتحمر قليلاً ويصبح لونها ذهبي مقرمشا. تقدم قطع الدجاج المقرمش مع طبق مكرونة أو بطاطس محمرة وبألف هنا. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة طريقة عمل البطاطس المقرمشة المقادير 2 حبة من البطاطس الكبيرة المقطعة اصابع.

خل.

ملح. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة اولا تغسل البطاطس جيداً بالماء وتصفي ويوضع عليها كمية مناسبة من الخل والملح، وتترك على جانب لمدة ساعة. تجهزي مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت، تصفي البطاطس من الملح والخل ووضع في مقلاة والزيت وتترك حتي تتحمر دون تقليب حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم تقلب على الوجه الأخر وتوضع في طبق وتقدم وبألف هنا.

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