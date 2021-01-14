كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها حضريها في البيت بكل سهولة

تعتبر كفتة الحاتي من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها وهي جاهز ففي ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم من وباء فترغب كل سيدة في تحضير مأكولاتها في المنزل ومن أبرز هذه المأكولات الحاتي وإليكم في السطور الآتية طريقةعمل كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات وخطوات تحضير كفتة الحاتي المقادير نصف كيلو من اللحم الضاني.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

طماطم.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من البقسماط.

بهارات مشكلة.

زعتر.

قطعة من الفحم. خطوات تحضير كفتة الحاتي يتم إحضار إناء عميق يتم وضع فيه اللحم المفروم بالإضافة للبقسماط والخل ويتم تتبيلها بالبهارات والملح والزعتر ويتم عجن المكونات بصورة جيدة. يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ربع ساعة. يتم وضع مياه البصر المبشور والطماطم على اليد ويتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع. يتم وضع الكفتة في الأسياخ المعدنية ويتم وضعها على الشواية أو يتم رصها في صينية ويتم تركها في الفرن وفور أن يتم خروجها يتم لفها بورق الفويل بعد أن يتم إضافة الفحم الساخن. يتم رص كفتة الحاتي في طبقة التقديم ويتم وضعه مع بقدونس ويتم تقديمه بالإضافة إلى أطبقا السلطة الخضراء والأرز وسلطة الطحينة. طريقة عمل كفتة الحاتي السريعة خطوات تحضير كفتة الحاتيطريقة عمل كفتة الحاتي السريعة المقادير كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود. خطوات تحضير كفتة الحاتي السريعة نظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضير الحاتي سنقدم غليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الحاتي السريعة في المنزل يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها الزيت ثم إضافة البصل وبعد ذلك يتم تشوحيه قليلاً. يتم تتبيله بالفلفل الأسود ويتم تقليبها جيداً لحين أن يصبح لون البصل أصفر. يتم إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب جيداً ثم إضافة البقدونس. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وتركها لحين أن تبرد ويتم بعد ذلك تشكيلها على شكل أصابع ويتم رصها في الصينية. يتم وضعها في الفرن لحين أن تنضج بصورة تامة ويتم تقديمها وهي ساخنة. خطوات تحضير كفتة الحاتي السريعة الوسوم

تعتبر كفتة الحاتي من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل دون أن يتم شرائها وهي جاهز ففي ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم من وباء فترغب كل سيدة في تحضير مأكولاتها في المنزل ومن أبرز هذه المأكولات الحاتي وإليكم في السطور الآتية طريقةعمل كفتة الحاتي. طريقة عمل كفتة الحاتي طريقة عمل كفتة الحاتي سوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مكونات وخطوات تحضير كفتة الحاتي المقادير نصف كيلو من اللحم الضاني.

ملعقة صغيرة من الدهن.

بصلة مبشورة.

طماطم.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثلاثة ملاعق من البقسماط.

بهارات مشكلة.

زعتر.

قطعة من الفحم. خطوات تحضير كفتة الحاتي يتم إحضار إناء عميق يتم وضع فيه اللحم المفروم بالإضافة للبقسماط والخل ويتم تتبيلها بالبهارات والملح والزعتر ويتم عجن المكونات بصورة جيدة. يتم وضع الخليط في الثلاجة وتركه لمدة ربع ساعة. يتم وضع مياه البصر المبشور والطماطم على اليد ويتم تشكيل الكفتة على شكل أصابع. يتم وضع الكفتة في الأسياخ المعدنية ويتم وضعها على الشواية أو يتم رصها في صينية ويتم تركها في الفرن وفور أن يتم خروجها يتم لفها بورق الفويل بعد أن يتم إضافة الفحم الساخن. يتم رص كفتة الحاتي في طبقة التقديم ويتم وضعه مع بقدونس ويتم تقديمه بالإضافة إلى أطبقا السلطة الخضراء والأرز وسلطة الطحينة. طريقة عمل كفتة الحاتي السريعة خطوات تحضير كفتة الحاتيطريقة عمل كفتة الحاتي السريعة المقادير كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود. خطوات تحضير كفتة الحاتي السريعة نظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضير الحاتي سنقدم غليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الحاتي السريعة في المنزل يتم إحضار مقلاة ويتم وضع فيها الزيت ثم إضافة البصل وبعد ذلك يتم تشوحيه قليلاً. يتم تتبيله بالفلفل الأسود ويتم تقليبها جيداً لحين أن يصبح لون البصل أصفر. يتم إضافة اللحم المفروم ويتم التقليب جيداً ثم إضافة البقدونس. يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض وتركها لحين أن تبرد ويتم بعد ذلك تشكيلها على شكل أصابع ويتم رصها في الصينية. يتم وضعها في الفرن لحين أن تنضج بصورة تامة ويتم تقديمها وهي ساخنة. خطوات تحضير كفتة الحاتي السريعة

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