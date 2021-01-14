طريقة كيك تيراميسيو حلى بسكويت رائع سريع بالفراولة كيك بسكويت

حلى التراميسيو من أشهر الحلويات الخفيفة واللذيذة التي تعد في وقت قصير ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، ويتناول أسرتك أفضل أنواع الحلويات الشهية وتبهري بها أصدقائك وضيوفك، وعندما تحتاج إلى حلى خفيف ولا يوجد لديك وقت فأنتي في الوصفة الصحيحة للحلى السريع، ولا يوجد أفضل من وجود حلويات المطبخ الإيطالي وتحضير حلى التراميسو السريعة، وطريقتها أسهل مما كنت تتخيل وفي أيام الملل لن يكسره سوى طبق حلى بوصفة كلاسيكية غنية بقوام ناعم، وكل ما عليك سوى إعداد تلك الوصفة لحلى سريع الذوبان بالفم، وسنقدم لكم 4 وصفات رائعة أختاري منهم الوصفة المناسبة لكم.

مكونات عمل حلى تيراميسيو خفيف بالفراولة

سنعد لكم أسهل كيك كلاسيكي لتحضير تراميسو سريع بدلا مع المعتاد صنعها بالقهوة أو الشوكولاته أو الكريمة، اليوم سنقدم الوصفة الأولي بالفراولة، وصفة مختلفة تملئها المرح والألوان الرائعة التي يفضلها الأطفال قبل الكبار.

صفار 2 بيضة بحرارة المطبخ. نصف كوب من السكر البودرة حوالي 100 جرام. 2 ملعقة طعام كبيرة نشا. 2 ملعقة طعام كبيرة من الماء. كوب وتصف حليب سائل. ملعقة طعام كبيرة من الدقيق الأبيض. نصف كوب من الزبدة الطرية غير مالحة بحرارة المطبخ. كوب كبير من جبن كريمي أو 227 جرام. 2 كوب كريمة ثقيلة. 50 أصبع بسكويت أي نوع والمفضل بسكويت ليدي فنجر. لعمل الفراولة نحضر 4 كوب من الفراولة مقطعة لنصفين. نصف كوب سكر أبيض. 2 كوب شرائح فراولة للوجه.

يخفق صفار البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي حتى يكون خليط وقوام ناعم ويترك جانبا.

ثم في وعاء أخر يخلط كل من الماء مع النشا على البارد مع تقليب حتى حصول على قوام سميك.

ثم على نار متوسطة يضاف الحليب في وعاء مع ملعقة الدقيق، ونقلب بأستمرار حتى يكون قوام الحليب كثيف ويرفع من على النار مباشرة، ويترك حتى يبرد ويضاف إلى خليط الماء مع النشا ويقلبوا مع بعضهم البعض.

ثم يعاد الخليط إلى القدر مرة أخرى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يكون كثيف وسميك، ونضيف المزيج بوعاء وعليه الزبدة ونخفقهم معا ويغطى المزيج ويدخل الثلاجة لبعض من الوقت حتى تتماسك.

نأتي لتحضير صوص الفراولة يخفق في الخلاط الكهربائي الفراولة والسكر ويصب في وعاء، ويخرج من الثلاجة الخليط ويخفق مع كمية من الجبن الكريمي لبعض دقائق.

أحضري قالب الكيك ويرص فيه قطع البسكويت ويغطى بصوص الفراولة وعليه يضاف خليط الجبن الكريمي، ويكرر الأمر لكل الكمية بالتناوب مع بعضها حتى يرتفع القالب، ويدخل الثلاجة الكيك حتى يبرد ويتماسك، ويفصل الكيك من القالب ويزين بشرائح الفراولة ويقدم بارد.

طريقة تحضير تيراميسيو حلى بسكويت سريع بالفراولة