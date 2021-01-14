طريقة الحليب المكثف الأصلي بمكونين فقط حضريه بطريقة سهلة واقتصادية

الحليب المكثف يعتبر من أهم المكونات التي تستخدم في أنواع كثيرة من الحلويات والمشروبات، مثل الشكلمة، والقهوة، والمشروبات الساخنة، لانه يضيف مذاق رائع للحلويات والمشروبات، لا يومجد مثلها، مما تجعل جميع النساء يريدون معرفة مقاديره لتحضيره في المنزل، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل الحليب المكثف المحلى في المنزل. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة عمل الحليب المكثف المحلى تعتبر مكونات الحليب المكثف سهلة جدا واقتصادية، وسوف نعرض لكم بالتفصيل عن مكوناته وخطوات تحضيره. المكونات 600 جرام من الحليب.

½ كوب كبير من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير الحليب المكثف المحلى امزجي السكر مع مقدار الحليب جيدا في وعاء حراري، ثم استمري في التقليب حتى يذوب السكر تماما. ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم ضيفي إليه الزبدة، ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا، لكي يهدأ تماما، ثم اخفقي الخليط بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، حتى يتكون الحليب المكثف، ويصبح جاهز للإستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز خطوات تحضير الحليب المكثف المحلىطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز المكونات: كأسان من الحليب.

½ كأس كبير من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز ضعي الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار حتى يصل إلى درجة الغليان. ضيفي صودا الخبز والسكر إلى الحليب، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في وعاء، ثم اتركيه حتى يبرد تماما، ويصبح الحليب المكثف جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب البودرة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بصودا الخبزطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب البودرة المكونات كأس كبير من الحليب المجفف.

كأس كبير من السكر.

½ كأس كبير من الماء الساخن. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالحليب البودر اخلطي الماء الساخن مع السكر، ومقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. استمري في الخلط لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، حتى يصبح متماسك. اخفقي الخليط بواسطة المضرب اليدوي مرة اخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالحليب البودر في نهاية المقال قد شرحنا لكم طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة والسكر البودر وطريقة عمله بصودا الخبز وطريقة عمله بالحليب البودر. الوسوم

الحليب المكثف يعتبر من أهم المكونات التي تستخدم في أنواع كثيرة من الحلويات والمشروبات، مثل الشكلمة، والقهوة، والمشروبات الساخنة، لانه يضيف مذاق رائع للحلويات والمشروبات، لا يومجد مثلها، مما تجعل جميع النساء يريدون معرفة مقاديره لتحضيره في المنزل، لذلك سوف نقدم اليوم طريقة عمل الحليب المكثف المحلى في المنزل. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى طريقة عمل الحليب المكثف المحلى تعتبر مكونات الحليب المكثف سهلة جدا واقتصادية، وسوف نعرض لكم بالتفصيل عن مكوناته وخطوات تحضيره. المكونات 600 جرام من الحليب.

½ كوب كبير من السكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبدة. خطوات تحضير الحليب المكثف المحلى امزجي السكر مع مقدار الحليب جيدا في وعاء حراري، ثم استمري في التقليب حتى يذوب السكر تماما. ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم ضيفي إليه الزبدة، ثم اتركيه على النار حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا، لكي يهدأ تماما، ثم اخفقي الخليط بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، حتى يتكون الحليب المكثف، ويصبح جاهز للإستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز خطوات تحضير الحليب المكثف المحلىطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز المكونات: كأسان من الحليب.

½ كأس كبير من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بصودا الخبز ضعي الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيها على النار حتى يصل إلى درجة الغليان. ضيفي صودا الخبز والسكر إلى الحليب، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في وعاء، ثم اتركيه حتى يبرد تماما، ويصبح الحليب المكثف جاهز للاستخدام. طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب البودرة طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بصودا الخبزطريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالحليب البودرة المكونات كأس كبير من الحليب المجفف.

كأس كبير من السكر.

½ كأس كبير من الماء الساخن. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالحليب البودر اخلطي الماء الساخن مع السكر، ومقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. استمري في الخلط لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في وعاء داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، حتى يصبح متماسك. اخفقي الخليط بواسطة المضرب اليدوي مرة اخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح الحليب المكثف المحلى جاهز للاستخدام. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى بالحليب البودر في نهاية المقال قد شرحنا لكم طريقة عمل الحليب المكثف المحلى بالزبدة والسكر البودر وطريقة عمله بصودا الخبز وطريقة عمله بالحليب البودر.

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