طريقة عمل بسكوت العشر دقائق في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تبحث الامهات عن طريق البسكويت والمعجنات التي يُقبل عليها الأطفال وتزداد الرغبة بالبسكويت من الكبار وجميع أفراد الأسرة بسبب مكوناته الخفيفة التي لا تسبب أيّ مشكلة في الأمعاء أو ما شابه كما أنه يتميز بالمذاق الشهي ويتم تناوله أحياناً بجانب كوب من الشاي ويعتبر بسكويت العشر دقائق من أسهل الطرق التي ظهرت مؤخراً فلا يحتاج الكثير من الجهد أو الوقت لذلك يبحث عليه الكثير من الأمهات بإستمرار لذلك نقوم بتقديم طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق من خلال هذا المقال.

طريقة بسكوت العشر دقائق الطريقة الأشهر على الإطلاق بسهولة وبمكونات بسيطة في المنزل

مكونات بسكوت العشر دقائق:

كوبان من الدقيق الناعم المنخول.

بيضة واحدة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة من البيكنج باودر.

نقوم تحضير الخلاط الكهربائي ونضع مكونات البيض والفانيليا. ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح البيض سائل وإضافة المكونات السائلة الأخري مثل الزيت والزبدة. ثم نحضر طبق للعجن ونضع فيه الدقيق ثم نسكب خليط البيض على الدقيق والبيكنج باودر. ثم نبدأ بالعجن بالأيد جيداً ويمكنك تقسيم العجينة إلى نصفين بطريقة جيدة ووضع ملعقتين من الكاكاو على النصف الآخر. ثم نحضر صينية كبيرة الحجم ونبدأ بتشكيل عجينة البسكويت إلي شرائح رفيعة ونضعها على الصينية مع الحرص على ضرورة ترك مسافة بين الواحده والأخرى حتى لا تلتصق وبعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت. نقوم بوضعه في الفرن على نار هادئة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق حتى يتغير لونه ويصبح مائل للأحمر وهذا يُعني أصبح ناضجاً. نقوم بتفريغ البسكويت من الصينية وبعد أن يبرد يصبح جاهزاً للتقديم.

طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق