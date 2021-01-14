كيف تحافظ علي وزنك أثناء الحجر الصحي

تعد مشكلة السمنة والنحافة من أكثر المشاكل الشائعة بين الناس علي حدا سواء ولكن مشكلة عدم ثبات الوزن تعد أصعب بكثير فقد يعتقد الشخص الذي نجح في أن يزيد أو ينقص وزنه أنه سوف يثبت علي ذلك مهما أكل لكن الحقيقة للأسف عكس ذلك وسوف نقدم لكم في هذا المقال حل لتلك المشاكل.

سبب عدم ثبات الوزن

يرجع ذلك لاختلاف السعرات الحرارية التي كان الشخص يعتاد علي حرقها فمع الحجر الصحي والجلوس في البيت أدي ذلك لزيادة الكسل والخمول مما أدي أيضاً إلي انخفاض حرق الجسم للسعرات الحرارية وزيادة الوزن.

حلول لمشكلة عدم ثبات الوزن

1/ تنظيم النوم فمعدل نوم الشخص العادي يتراوح بين 8-7 ساعات لا أكثر ولا أقل ويجب أن تكون فتره النوم في المساء ليس كما يفعل بعض الناس بالسهر طوال الليل والنوم طوال النهار.

2/القيام بأي مجهود بدني خفيف كالمشي في البيت أو القيام ببعض تمارين الضغط أو نزول السلم وصعوده مره أخرى.

3/القيام بالعبادات الخاصة بك مثل الصلاة والصوم وما إلي ذلك لأنها تساعدك علي السكون الداخلي مما يساعد على خفض الهرمونات التي تسبب السمنة لديك.

4/ عدم الأكل إلا عند الجوع فقد نجد بعض الناس يميلون للأكل عند الشعور بالملل رغم أنهم ليسوا جوعا.

5/ أكل الأطعمة التي تحتوي على بروتينات أعلي فذلك يساعد علي الشعور بالشبع بشكل أفضل.

6/ عدم الإكثار من أكل الحلويات والأطعمة التي تحتوي على معدل عالي من السعرات الحرارية التي بدون فائدة (الأطعمة التي تحتوى على مواد حافظة).

مشروبات تساعد على ثبات الوزن

1/مشروب خل التفاح

من المعروف أن خل التفاح يساعد علي نزول الوزن بشكل ملحوظ ولكن إذا شربت القليل منه قبل الأكل بساعة واحده سوف يساعدك علي المحافظة علي وزنك من السمنة .

2/ مشروب الشاي الأخضر