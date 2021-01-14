طريقة عمل صابونة الكركم بماء الورد لتبييض الجسم والمناطق الحساسة في المنزل

تعد صابونة الكركم ، من منتجات العناية بالجسم التي تساعد على تفتيح المناطق السوداء في الجسم، فتجعلها بيضاء مثل الثلج وتمنحها الرطوبة وتمنع الجفاف وتعالج الالتهابات، فهو منجم من الذهب لا تعرف الناس قيمته، فهو يحتوي على فوائد جمالية رائعة ومفيدة للبشرة، فهو يساعد على التخلص من كل المشاكل التي تواجه البشرة، ويساهم في تقليل نمو الشعر في الجسم، ويعمل على تجديد الجلد وتقشير الخلايا الميتة، ويحافظ على نعومة الجلد وتوحيد لون البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الكركم بماء الورد الذي يمنح الجسم البياض والنعومة الكاملة. مكونات صابونة الكركم بماء الورد طبق من صابون الزيتون المبشور. نصف كوب من زيت جوز الهند. ثلاث ملاعق من الجلسرين. ثلاث ملاعق من الكركم الناعم. ربع كوب من ماء الورد. كوب من البقدونس المغلي المصفى. 2 ملعقة من زيت اللوز الحلو. مكونات صابونة الكركم بماء الورد طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير صابونة الكركم بالخطوات التالية:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار، ثم نضيف ماء البقدونس، وماء الورد، ثم نضيف الصابون المبشور، ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً.

بعد أن يتم إذابة الصابون، نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين، ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بوضع الكركم ونقلب جيداً، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نقوم بإحضار قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون ونضع الخليط داخلها ونتركها حتى تجف.

بعد مرور يومين نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركه في الهواء حتى يجف تماماً بعد ذلك نقوم باستخدامه.

قومي بتدليك جسمك بالصابون واتركيه لبضع دقائق حتى يستفيد الجسم من المواد الطبيعية التي يحتوي عليها ثم نشطف الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق.

كرري الطريقة كل يوم حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة والنعومة الكاملة. فوائد صابونة الكركم لتفتيح الوجه يحتوي الكركم على الفوائد الجمالية التي تخص البشرة ويساعدها على التخلص من المشاكل التي تواجها في وقت قصير وهى كما يلي:- يساعد على تفتيح البشرة وإزالة السواد حول العين. يمنح الخدود التوريد والاحمرار. يساعد على التخلص من الشوائب والجلد الميت من الوجه. يساهم في توحيد لون الركبة والكوع وازالة الخلايا الميتة. يساعد على التخلص من البقع الداكنة في الوجه. الوسوم

تعد صابونة الكركم ، من منتجات العناية بالجسم التي تساعد على تفتيح المناطق السوداء في الجسم، فتجعلها بيضاء مثل الثلج وتمنحها الرطوبة وتمنع الجفاف وتعالج الالتهابات، فهو منجم من الذهب لا تعرف الناس قيمته، فهو يحتوي على فوائد جمالية رائعة ومفيدة للبشرة، فهو يساعد على التخلص من كل المشاكل التي تواجه البشرة، ويساهم في تقليل نمو الشعر في الجسم، ويعمل على تجديد الجلد وتقشير الخلايا الميتة، ويحافظ على نعومة الجلد وتوحيد لون البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الكركم بماء الورد الذي يمنح الجسم البياض والنعومة الكاملة. مكونات صابونة الكركم بماء الورد طبق من صابون الزيتون المبشور. نصف كوب من زيت جوز الهند. ثلاث ملاعق من الجلسرين. ثلاث ملاعق من الكركم الناعم. ربع كوب من ماء الورد. كوب من البقدونس المغلي المصفى. 2 ملعقة من زيت اللوز الحلو. مكونات صابونة الكركم بماء الورد طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير صابونة الكركم بالخطوات التالية:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار، ثم نضيف ماء البقدونس، وماء الورد، ثم نضيف الصابون المبشور، ونقلب حتى يذوب الخليط تماماً.

بعد أن يتم إذابة الصابون، نقوم بوضع زيت جوز الهند وزيت اللوز والجلسرين، ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بوضع الكركم ونقلب جيداً، ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نقوم بإحضار قوالب الصابون وندهنها بقليل من زيت الزيتون ونضع الخليط داخلها ونتركها حتى تجف.

بعد مرور يومين نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركه في الهواء حتى يجف تماماً بعد ذلك نقوم باستخدامه.

قومي بتدليك جسمك بالصابون واتركيه لبضع دقائق حتى يستفيد الجسم من المواد الطبيعية التي يحتوي عليها ثم نشطف الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق.

كرري الطريقة كل يوم حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة والنعومة الكاملة. فوائد صابونة الكركم لتفتيح الوجه يحتوي الكركم على الفوائد الجمالية التي تخص البشرة ويساعدها على التخلص من المشاكل التي تواجها في وقت قصير وهى كما يلي:- يساعد على تفتيح البشرة وإزالة السواد حول العين. يمنح الخدود التوريد والاحمرار. يساعد على التخلص من الشوائب والجلد الميت من الوجه. يساهم في توحيد لون الركبة والكوع وازالة الخلايا الميتة. يساعد على التخلص من البقع الداكنة في الوجه.

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