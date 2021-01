يعد مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المزمنة ويتمثل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز الحد الطبيعي لها، وفقاً للدكتور هشام عبد العزيز الجربوعة، استشاري الغدد الصم والسكري.

واستنادًا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2018، فإن النسبة العالمية للإصابة بمرض السكري بين البالغين ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ارتفعت من 4.7% عام 1980 إلى 8.5% عام 2014. مع الاشارة إلى أن معدل انتشار مرض السكري ارتفع بسرعة أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المعتدل.

ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة علم الغدد الصماء والأيض السريري The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، فإن إصابة الذكور بمرض السكري تكون أعلى من الإناث، إذ يبلغ معدلها حوالي 14.6% للرجال و9.1% للإناث.

هناك اكثر من نوع من داء السكري، نتعرف سوياً اليوم عليها وعلى ابرز اسبابها كما أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية.

انواع مرض السكري واسبابها

يحدد الاطباء وخبراء الصحة 3 انواع رئيسية من مرض السكري، تتمثل في التالي:

السكري من النوع الأول.

السكري من النوع الثاني.

سكري الحمل.

مرض السكري من النوع الأول

هو مرض ذاتي المناعة، وللعلم فإن الامراض المناعية الذاتية تحدث نتيجة عمل جهاز المناعة ضد أحد أجزاء الجسم ومهاجمته. وعند الاصابة بداء السكري، يعمد الجهاز المناعي لمهاجمة خلايا "بيتا" المسؤولة عن انتاج الانسولين في البنكرياس ويقوم بتدميرها.

ما يدفع البنكرياس لانتاج كمية اقل من الانسولين او قد لا يقوم بإنتاجه إطلاقاً. ما يستدعي حاجة المصاب بالسكري من النوع الاول للحصول على مادة الانسولين يومياً طوال العمر.

وتقف عوامل أساسية وراء مهاجمة جهاز المناعة لخلايا بيتا، دوت الخليج:

المناعة الذاتية.

الوراثة.

العوامل البيئية مثل التلوث.

احتمال تورط بعض أنواع الفيروسات.

في معظم الأوقات، يبدأ مرض السكري من النوع الاول بالتطور لدى الأطفال والشباب، لكنه قد يظهر في أية مرحلة عمرية.

وفي حال لم يتم تشخيص الاصابة بمرض السكري من النوع وعلاجه بالوقت المناسب، فإن المريض قد يدخل في حالة من الغيبوبة يمكن أن تؤدي الى الوفاة. وتسمى هذه الظاهرة بإسم الحماض الكيتوني السكري.

مرض السكري من النوع الثاني

هو النوع الاكثر انتشاراً بين البشر، ويحتل نسبة 90-95% من اجمالي المرضى المصابين بداء السكري.

ويرتبط هذا النوع من السكري بالتقدم بالسن والسمنة، اضافة الى الوراثة والتاريخ العائلي للاصابة بالمرض، والإصابة بسكري الحمل في مرحلة سابقة، والخمول، والانتماء العرقي. ويعاني حوالي 80% من مرضى السكري من النوع الثاني من زيادة الوزن.

يمتاز مرضى السكري من النوع الثاني بانتاج الانسولين بكمية كافية، لكن اجسامهم ولاسباب غير معروفة، لا يكون قادراً على استخدام الإنسولين بشكل فعال والاستفادة منه، وهي حالة معروفة باسم "مقاومة الأنسولين".

ومع انخفاض انتاج الانسولين بعد سنوات عدة، يصبح وضع مريض السكري من النوع الثاني مشابهاً لوضع مريض السكري من النوع الاول، لجهة تراكم الجلوكوز في الدم وعدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز كمصدر الطاقة الذاتي الخاص به بشكل فعال.

سكري الحمل

يمكن لبعض النساء ان يصبن بسكري الحمل خلال فترة الحمل فقط. وتتعرض النساء اللاتي أصبن بسكري الحمل، بنسبة تتراوح بين 20-50% لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في غضون 5-10 سنوات.