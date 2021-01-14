طريقة عمل لقمه القاضي الهشه و المقرمشة بالشربات بالمنزل ناجحة من المرة الأولي

تعد لقمه القاضي من الحلويات السورية المشهورة و الشعبية و المنتشرة في بلاد الشام والتي يطلق عليها اسم العوامة واخرين يطلقون عليها اسم لقمه القاضي وهي تعد من اكثر الحلويات المنزلية البسيطة في تحضيرها و مقاديرها ومكوناتها ويكون شكلها على شكل كرات ذهبية مقرمشة وهشه وتغمس في الشربات ثم تذوب في الفم عند تناولها ورغم كل هذا ألا انه طعمها مشهي و متميز و مرغوب عند الصغار والكبار ويمكن تناولها في كل وقت كما يمكن شرائها من المحلات والبائعين في الشوارع حيث ظهرت وبصورة ملحوظة لقمه القاضي في شوارع مصر فيتنافس البائعين في المحلات والعربات في الشارع على صناعتها حيث يقف أمام المقلاة وبسرعة بديهيه يقوم بوضع عجينة لقمه القاضي في الزيت مما يبهر الزبائن بحركته السريعة في تقطيع العجينة على شكل كرات ذهبية و يمكن تقديمها في فصل الشتاء لان المادة الدهنية والسكر الموجود بها يعطي الطاقة والنشاط والدفء يمكن تحضيرها بالمنزل بالخطوات الأتية:- طريقة عمل لقمه القاضي ومكوناتها طريقة عمل لقمه القاضي ومكوناتها مكونات: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات الشربات لقمه القاضي كوب ماء.

كوبان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير عجينة لقمه القاضي في وعاء عميق نضع كل من الملح والنشا والدقيق والسكر والخميرة والماء والفانيليا و بالمضرب الكهربائي نخلط كل المكونات على سرعة بطيئة في الأول الى أن تتكون لدينا عجينة سائلة. ثم يغطى الوعاء بكيس بلاستيك محكم ويترك في مكان دافىء ليختمر لمدة ساعة ونصف تقريبا. مع الحرص على تقليب العجين بطريقة خفيفة لمدة ثواني باستخدام ملعقة خشبية عريضة وذلك بعد ساعة من الاختمار ثم نعيد تغطيه العجين مرة اخرى ويترك في مكان دافئ لتختمر. احضري مقلاة عميقة على نار متوسطة وضعي فيها مقدار مناسب من الزيت ويترك حتى يسخن. نحضر الشربات بعد تحضيره يترك جانبا للاستعمال. نحضر ملعقة صغيرة وأيضا ملعقة اخرى ذات ثقوب كبيرة. لتشكيل عجينة لقمه القاضي ضعي الملعقة الصغيرة في طبق صغير به زيت حتى تبتل ثم نضعها في العجين لتمتلئ وبعد ذلك اسقطيها بأصبع الإبهام فوق الزيت الساخن حتى تتكون لديكي عجينة على شكل كرة في الزيت. قومي بتكرار هذه العملية مع جعل كل كرات العجين في مقاس واحد الى أن تنتهي من باقي العجين. بعد أن تحتمرت كرات لقمه القاضي تقلب من جميع الجهات ثم استخدمي الملعقة الكبيرة ذات الثقوب لرفع كرات لقمه القاضي. ضعي لقمه القاضي علي مناديل ورقيه حتى تتخلصي من الزيوت الجافة ثم نضعها في الشربات حتى تتشرب جيدا وتقدم في طبق التقديم و يمكن تزيينها بجوزالهند حسب الرغبة الهند وبصحة وعافية. مكونات الشربات لقمه القاضيطريقة تحضير عجينة لقمه القاضي عزيز الزائر لقد انتهينا من كتابة مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا فيه وصفتنا اليوم طريقة عمل لقمه القاضي الهشه و المقرمشة بالشربات بالمنزل ناجحة من المرة الأولي. الوسوم

تعد لقمه القاضي من الحلويات السورية المشهورة و الشعبية و المنتشرة في بلاد الشام والتي يطلق عليها اسم العوامة واخرين يطلقون عليها اسم لقمه القاضي وهي تعد من اكثر الحلويات المنزلية البسيطة في تحضيرها و مقاديرها ومكوناتها ويكون شكلها على شكل كرات ذهبية مقرمشة وهشه وتغمس في الشربات ثم تذوب في الفم عند تناولها ورغم كل هذا ألا انه طعمها مشهي و متميز و مرغوب عند الصغار والكبار ويمكن تناولها في كل وقت كما يمكن شرائها من المحلات والبائعين في الشوارع حيث ظهرت وبصورة ملحوظة لقمه القاضي في شوارع مصر فيتنافس البائعين في المحلات والعربات في الشارع على صناعتها حيث يقف أمام المقلاة وبسرعة بديهيه يقوم بوضع عجينة لقمه القاضي في الزيت مما يبهر الزبائن بحركته السريعة في تقطيع العجينة على شكل كرات ذهبية و يمكن تقديمها في فصل الشتاء لان المادة الدهنية والسكر الموجود بها يعطي الطاقة والنشاط والدفء يمكن تحضيرها بالمنزل بالخطوات الأتية:- طريقة عمل لقمه القاضي ومكوناتها طريقة عمل لقمه القاضي ومكوناتها مكونات: كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مكونات الشربات لقمه القاضي كوب ماء.

كوبان من السكر.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير عجينة لقمه القاضي في وعاء عميق نضع كل من الملح والنشا والدقيق والسكر والخميرة والماء والفانيليا و بالمضرب الكهربائي نخلط كل المكونات على سرعة بطيئة في الأول الى أن تتكون لدينا عجينة سائلة. ثم يغطى الوعاء بكيس بلاستيك محكم ويترك في مكان دافىء ليختمر لمدة ساعة ونصف تقريبا. مع الحرص على تقليب العجين بطريقة خفيفة لمدة ثواني باستخدام ملعقة خشبية عريضة وذلك بعد ساعة من الاختمار ثم نعيد تغطيه العجين مرة اخرى ويترك في مكان دافئ لتختمر. احضري مقلاة عميقة على نار متوسطة وضعي فيها مقدار مناسب من الزيت ويترك حتى يسخن. نحضر الشربات بعد تحضيره يترك جانبا للاستعمال. نحضر ملعقة صغيرة وأيضا ملعقة اخرى ذات ثقوب كبيرة. لتشكيل عجينة لقمه القاضي ضعي الملعقة الصغيرة في طبق صغير به زيت حتى تبتل ثم نضعها في العجين لتمتلئ وبعد ذلك اسقطيها بأصبع الإبهام فوق الزيت الساخن حتى تتكون لديكي عجينة على شكل كرة في الزيت. قومي بتكرار هذه العملية مع جعل كل كرات العجين في مقاس واحد الى أن تنتهي من باقي العجين. بعد أن تحتمرت كرات لقمه القاضي تقلب من جميع الجهات ثم استخدمي الملعقة الكبيرة ذات الثقوب لرفع كرات لقمه القاضي. ضعي لقمه القاضي علي مناديل ورقيه حتى تتخلصي من الزيوت الجافة ثم نضعها في الشربات حتى تتشرب جيدا وتقدم في طبق التقديم و يمكن تزيينها بجوزالهند حسب الرغبة الهند وبصحة وعافية. مكونات الشربات لقمه القاضيطريقة تحضير عجينة لقمه القاضي عزيز الزائر لقد انتهينا من كتابة مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري والذي قدمنا فيه وصفتنا اليوم طريقة عمل لقمه القاضي الهشه و المقرمشة بالشربات بالمنزل ناجحة من المرة الأولي.

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