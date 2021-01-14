طريقة مبتكرة لعمل روج أحمر شفاه ساحر يدوم 24 ساعة لون وترطيب ونعومة

طريقة مبتكرة لعمل روج أحمر شفاه ساحر يتميز أحمر الشفاه المغربي بالثبات الدائم في الشفاه والقدمين، لمدة 24 ساعة والتي تفضل استخدامه العديد من النساء ويقوم بشرائه من جميع اماكن مستحضرات التجميل في العالم، ولذلك يعتبر مفيد جدا للبشرة كما يمكن أن نقوم بعمل روج أحمر الشفاه المغربي التي يدوم 24 ساعة في اليوم داخل المنزل بامكانيات بسيطة، وبتكلفة أقل دون شرائها من اماكن مستحضرات التجميل باغلى الاسعار وسوف يكون أمن جداً للبشرة، ومفيد لها ويعمل على ترطيبها بشكل مستمر.

طريقة مبتكرة لعمل روج أحمر شفاه ساحر

زيت الزيتون لعمل أحمر الشفاه المغربي

أصبح عمل روج احمر الشفاه المغربي أسهل ما يمكن من خلال عدة مكونات أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل ونستعمل أثناء الخروج أو أثناء تواجدنا داخل المنزل كما أن هذه الطريقة من المستحضرات الطبية العلاجية، الطبيعية، التي تعمل على حل العديد من مشاكل البشرة إذا كانت زيت الزيتون وعصير الليمون التي يقومون لتجديد خلايا البشرة

2 ملعقة من أحمر الشفاه.

عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي

نبدأ فى تحضير اناء ونضع فيه جميع المكونات، من زيت الزيتون وعصير الليمون واحمر الشفاه.

نبدأ في دمج جميع المكونات بشكل جيد حتى نستطيع الحصول على كريم من أحمر الشفاه .

ثم قومي بوضعه في قدميك أو في الشفاء.

واتركيه طوال الليل وفى ثاني يوم قومي بغسل البشرة جيدا في الصباح.

سوف تجدين أن البشرة تتميز باللون الاحمر الرائع الطبيعي.

من المعروف عن الفازلين، أن لديه العديد من الاستخدامات والفوائد التي تقوم بتطبيقها على البشرة فهي تعمل على نعومة البشرة، ونقائها التخلص من تشققات البشرة، والقدمين والشفاه، كما تعمل على ترطيب الشفاة، وتجعلها دائما ناعمة.

2 ملعقة من المسك المبشور.

أحمر شفاه .

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.