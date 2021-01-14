طريقة تحضير حلوى دحدح الفلسطيني بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل

تعد حلوى دحدح الفلسطيني احدي الحلويات العربية الشعبية ذات شهرة منتشرة و في الأصل يرجع طريقة تحضيرها الى المطبخ الفلسطيني ثم انتشرت الى باقي البلاد وخاصة بلاد الشام وغير ذلك أنها تمتاز بمذاق لذيذ وطعم ومشهي يحبونه الصغار والكبار كما يتم تقديمها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والعزائم ولا تخلو من الموائد في شهر رمضان المبارك ويمكن تحضيرها بسرعة وسهولة بمكونات منزلية بسيطة موجودة في كل بيت والكثير من المناسبات غير ذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث عن طريقة عمل دحدح الفلسطيني بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل. طريقة تحضير الدحدح ومكوناته طريقة تحضير الدحدح ومكوناته المكونات: اربع كؤوس من السميد.

نصف كاس من الحليب البودر.

كاس من السمن ممزوج بربع نصف كاس من الزيت النباتي.

ربع كاس من الماء.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

كاس ونصف من السكر الأبيض.

100 غرام من اللوز المطحون طحنا خشن. طريقة التحضير نضع وعاء علي نار متوسطة ثم نضيف فيه السمن مع الزيت النباتي. في وعاء اخر نضع فيه كل من السميد وجوزة الطيب والحليب و ملعقة كبيرة من السكر ثم تقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس. ثم قومى بعمل حفرة في وسط هذا الخليط ثم نضع السمن والزيت المذاب في هذه الحفرة. عن طريق ملعقة خشبية قومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى تختلط جيدا ثم أفركي باليدين المكونات. ثم يترك الخليط لمدة ساعة ليرتاح ثم ناخذ كوب ونصف من مزيج السميد ونضعه جانبا في وعاء اخرم ثم نضيف له مسحوق الكاكاو و القرفة. ثم نضع باقي الكمية من السكر في قدر موضوع على نار هادئة مع الماء ثم نخلط المكونين مع التقليب. ثم قومي بسكب السكر المكرمل على مزيج الكاكاو والسميد. قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها ونتركها جانبا. نضع الخميرة الى القسم الباقي من العجين ثم نضيف عليه كمية مناسبة من الماء نصف كوب تقريبا ثم قومي بعجن المكونات باليدين. قومي بتقسيم العجينة الى قسمين ثم يفرد القسم الأول في صينية ذات شكل مستطيل نضع حشوة الكاكاو والسميد فوق القسم الأول في الصينية. قومي بتوزيع الجوز المطحون بالتساوي ثم نضع القسم الثاني الباقي من العجينة بين ورقتين من الزبدة ونفردها بواسطة الشوبك بشكل متناسب مع طول الصينية. ثم نضع العجينة فوق الصنبه حتى تغطي الحشوة. نضع الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200 وتترك حتى تنضج و يحمر اسفل الدحدح. يحمر الوجه مع مراعاة مراقبه الصينية لأنها خطوه لا تتطلب وقت كثير وصحة وعافية. طريقة التحضير بنحب نفكر عزيزي الزائر في مقالنا السابق عن طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي سنة أولي طبخ. الى هنا وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة و مبسطة و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير حلوى دحدح الفلسطيني بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل. الوسوم

تعد حلوى دحدح الفلسطيني احدي الحلويات العربية الشعبية ذات شهرة منتشرة و في الأصل يرجع طريقة تحضيرها الى المطبخ الفلسطيني ثم انتشرت الى باقي البلاد وخاصة بلاد الشام وغير ذلك أنها تمتاز بمذاق لذيذ وطعم ومشهي يحبونه الصغار والكبار كما يتم تقديمها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والعزائم ولا تخلو من الموائد في شهر رمضان المبارك ويمكن تحضيرها بسرعة وسهولة بمكونات منزلية بسيطة موجودة في كل بيت والكثير من المناسبات غير ذلك في مقالنا هذا سوف نتحدث عن طريقة عمل دحدح الفلسطيني بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل. طريقة تحضير الدحدح ومكوناته طريقة تحضير الدحدح ومكوناته المكونات: اربع كؤوس من السميد.

نصف كاس من الحليب البودر.

كاس من السمن ممزوج بربع نصف كاس من الزيت النباتي.

ربع كاس من الماء.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

كاس ونصف من السكر الأبيض.

100 غرام من اللوز المطحون طحنا خشن. طريقة التحضير نضع وعاء علي نار متوسطة ثم نضيف فيه السمن مع الزيت النباتي. في وعاء اخر نضع فيه كل من السميد وجوزة الطيب والحليب و ملعقة كبيرة من السكر ثم تقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس. ثم قومى بعمل حفرة في وسط هذا الخليط ثم نضع السمن والزيت المذاب في هذه الحفرة. عن طريق ملعقة خشبية قومي بتقليب المكونات مع بعضها حتى تختلط جيدا ثم أفركي باليدين المكونات. ثم يترك الخليط لمدة ساعة ليرتاح ثم ناخذ كوب ونصف من مزيج السميد ونضعه جانبا في وعاء اخرم ثم نضيف له مسحوق الكاكاو و القرفة. ثم نضع باقي الكمية من السكر في قدر موضوع على نار هادئة مع الماء ثم نخلط المكونين مع التقليب. ثم قومي بسكب السكر المكرمل على مزيج الكاكاو والسميد. قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها ونتركها جانبا. نضع الخميرة الى القسم الباقي من العجين ثم نضيف عليه كمية مناسبة من الماء نصف كوب تقريبا ثم قومي بعجن المكونات باليدين. قومي بتقسيم العجينة الى قسمين ثم يفرد القسم الأول في صينية ذات شكل مستطيل نضع حشوة الكاكاو والسميد فوق القسم الأول في الصينية. قومي بتوزيع الجوز المطحون بالتساوي ثم نضع القسم الثاني الباقي من العجينة بين ورقتين من الزبدة ونفردها بواسطة الشوبك بشكل متناسب مع طول الصينية. ثم نضع العجينة فوق الصنبه حتى تغطي الحشوة. نضع الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200 وتترك حتى تنضج و يحمر اسفل الدحدح. يحمر الوجه مع مراعاة مراقبه الصينية لأنها خطوه لا تتطلب وقت كثير وصحة وعافية. طريقة التحضير بنحب نفكر عزيزي الزائر في مقالنا السابق عن طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي سنة أولي طبخ. الى هنا وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون قدمت وصفتنا اليوم بطريقة سهلة و مبسطة و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير حلوى دحدح الفلسطيني بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل.

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