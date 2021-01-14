طريقة عمل الفلافل بكافة أنواعها ووصفاتها

طريقة عمل الفلافل، إن الفلافل أي الطعمية، هي من الأكلات الشعبية الشرقية، وكانت بداية إعدادها في جمهورية مصر العربية، وبعد ذلك أصبحت تُعد في العديد من دول الوطن العربي، فيوجد فلافل مصرية، وفلافل سورية، وأيضاً فلافل فلسطينية، ويكون أساس الفلافل بالنسبة للمصرية هو الفول المدشوش، أما عن الفلافل السورية والفلسطينية، فيتم إعدادها بالحمص، ويُذكر إنه من السهل إعداد الفلافل في المنزل مثل المطاعم، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفلافل سواء المصرية أو السورية أو الفلسطينية.

طريقة عمل الفلافل المصرية

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل الفلافل المصرية، موضح إليكم كالتالي:-

مقدار ربع كوب من الشبت ويجب أن يكون شبت طازج.

مقدار ربع كوب من الكزبرة الخضراء ويجب أن تكون الكزبرة طازجة.

عدد اثنين كوب ونصف من الفول المفصص أي المقشر.

مقدار ربع كوب من البقدونس ويجب أن يكون بقدونس طازج.

عدد واحد بصلة متوسطة الحجم وتكون مقطعة إلي قطع صغيرة جدا.

عدد معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

عدد ثماني فصوص من الثوم.

عدد نصف كوب من الكرات.

كمية وفيرة من الزيت لقلي الفلافل.

رشة من الملح.

مقدار ربع معلقة من البهارات.

مقدار نصف معلقة صغيرة الحجم من البيكربونات الصودا.

معلقة كبيرة من المياه.

مقدار ربع معلقة صغيرة الحجم من الكمون المطحون.

مقدار ربع معلقة صغيرة الحجم من الشطة.

معلقة كبيرة الحجم من المياه.

كمية من السمسم حسب الرغبة سوف تستخدم للتزيين.

مكونات إعداد الفلافل المصرية (الطعمية)طريقة إعداد الفلافل المصرية (الطعمية)

نظفي الفول أزيلي منه أي حصي. أغسلي الفول بالمياه بشكل جيد جدا. انقعي الفول المفصص في مياه دافئة لمدة حوالي ثماني ساعات. بعد مرور الثماني ساعات ضعي الفول المفصص في طبق. اضيفي الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس والبصل والثوم علي الفول مفصص في الطبق. امزجي الخليط بشكل جيد. ضعي المزيج في المفرمة وافرمية بشكل جيد، حتي يصبح الخليط ناعم جدا. افرغية في طبق كبير. وبعد ذلك اذيبي بيكربونات الصودا في كوب من المياه. قومي بإضافة بيكربونات الصودا المذابة في المياه إلي الخليط. أضيفي التوابل أي البهارات إلي الخليط. قومي بعجن الخليط وتقليبه في بعضه جيدا حتي تمتزج جميع المكونات. سخني الزيت علي النار. شكلي الفلافل علي شكل كرات صغيرة الحجم ومن الممكن أن تحشيها في منتصفها بالشطة إذا كنتي تريديها بالشطة. بعد تشكيل كل كرة من فلافل ضعي عليها القليل من السمسم. ضعي كرات الفلافل المصرية في الزيت الساخن. اتركيها علي النار لمدة حوالي من أربع إلي خمس دقائق حتي تنضج بشكل كامل. ضعيها في طبق للتقديم ومن الممكن تزين الطبق بالطماطم والفلفل والخيار والجرجير. ومن الممكن تقديم الطحينة من الفلافل.

طريقة عمل الفلافل السورية

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل الفلافل السورية، موضح إليكم كالتالي:-

مقدار واحد كيلو من الحمص ويجب أن يكون منقوع قبل التحضير في مياه لمدة لا تقل عن ثماني ساعات.

عدد أربع فصوص من الثوم المفروم بشكل ناعم.

مقدار حزمة واحدة من البقدونس ويجب أن يكون القدونس طازجا.

عدد معلقة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

عدد معلقة كبيرة الحجم من الكزبرة الناشفة المطحونة.

عدد معلقة كبيرة الحجم من ملح الطعام.

عدد معلقة كبيرة الحجم من الكمون الناشف المطحون.

كمية وفيرة من الزيت المستخدم للقلي.

كمية من السمسم.

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي. ضعي الحمص المنقوع في المياه في الخلاط الكهربائي. ضعي البقدونس علي الحمص في الخلاط الكهربائي. شغلي الخلاط الكهرباء واستمري في الخلط حتي يصبح المزيج ناعما جدا. ضعي الخليط المطحون في طبق غويط وكبير الحجم. اضيفي إلي الخليط الكزبرة الناشفة المطحونة. اضيفي الملح. اضيفي الكمون. اضيفي الثوم. اضيفي بيكربونات الصوديم. ابدأي في مزج الخليط مع المكونات جيدا حتي يصبح الخليط متجانس مع بعضه جيدا. سخني الزيت علي النار في مقلاه. شكلي الفلافل علي شكل كرات صغيرة الحجم ومن الممكن أن تحشيها في منتصفها بالشطة إذا كنتي تريديها بالشطة. ضعي علي كرة الفلافل بعض السمسم. ضعي كرات الفلافل في زيت القلي. اتركيها لمدة من أربع إلي خمس دقائق حتي تنضج بشكل تام جيدا. ويتم وضعها في طبق للتقديم ويمكن تزين طبق التقديم بالطماطم والفلفل والخيار. ومن الممكن تقديم طحينة أي مسبحة باللغة السورية مع الفلافل السورية.

مكونات إعداد الفلافل السوريةطريقة إعداد الفلافل السوريةطريقة عمل الفلافل الفلسطينية

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفلافل الفلسطينية، موضح إليكم كالتالي:-

عدد اثنان كيلو من الحمص ويجب أن يتم نقعه في المياه قبل البدأ في إعداد الفلافل بحوالي ثماني ساعات أو أكثر.

عدد اثنان حزمة من البقدونس المفروم.

مقدار نصف كيلو من البصل المفروم.

عدد خمس فصوص من الثوم المفروم.

مقدار ربع كوب من النعناع المفروم.

عدد نصف قرن فلفل أخضر اللون ويكون حار أو بارد حسب الرغبة.

عدد معلقة إلا ربع صغيرة الحجم من كربونات الصوديوم.

عدد معلقة إلا ربع صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

ملح حسب الرغبة.

عدد اثنان معلقة صغيرة الحجم من بهارات الفلافل.

عدد نصف معلقة صغيرة الحجم من الكمون.

كمية من الزيت النباتي المستخدمة للقلي.

قومي بإحضار خلاط كهربائي. ضعي الحمص المنقوع في المياه في الخلاط الكهربائي. شغلي الخلاط الكهربائي وابدأي في الخلط بشكل جيدا، حتي يصبح الحمص مطحون جيدا. افرغي الحمص في طبق غويط كبير الحجم. ضعي النعناع علي الحمص. ضعي البقدونس علي الحمص. ضعي الثوم علي الحمص. ضعي الملح علي الحمص. ضعي بهارات الفلافل علي الحمص. ضعي قرن الفلفل علي الحمص. ضعي الكمون علي الحمص. ضعي الكمون علي الحمص. ضعي البيكنج بودر علي الحمص. قومي بمزج الخليط جيدا حتي يصبح متجانسا وناعما. قومي بوضع خليط الفلافل الفلسطينية في كيس شفاف من النايلون الأبيض. ضعي كيس خليط الفلافل الفلسطينية في الثلاجة. اتركي كيس الفلافل الفلسطينية في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. بعد مرور الساعة قومي بإخراج كيس الفلافل من الثلاجة. افرغي الفلافل في طبق غويط وكبير. اضيفي إلي عجينة الفلافل بيكربونات الصوديوم. امزجي الخليط بشكل جيد جدا. سخني الزيت النباتي للقلي في مقلاه. شكلي الفلافل إلي كرات صغيرة أو متوسطة الحجم حسب الرغبة. اتركيها في الزيت لمدة من أربع إلي خمس دقائق حتي تنضج بشكل تام. ضعي الفلافل الفلسطينية في طبق للتقديم، ومن الممكن تزين طبق الفلافل بالطماطم والفلفل والخيار والجرجير. ويمكن تقديم الطحينة مع الفلافل.

مكونات إعداد الفلافل الفلسطينيةطريقة إعداد الفلافل الفلسطينية