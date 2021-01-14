طريقة البسبوسة بالقشطة سهلة وسريعة مثل المحلات بالضبط

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طريقة البسبوسة بالقشطة تحضير البسبوسة بالقشطة أصبح من أكثر الأشياء سهولة إذا كان سهولة مادية، أو سهولة أثناء التحضير في امكانياتها وبسيطة جدا يمكن أن نقوم باتباعها داخل المنزل، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الرائع المميز، كما يمكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالقشطة بطريقة سريعة افضل من شرائها من محلات الحلويات، وسوف نقول وداعا لشراء البسبوسة من خارج المنزل وأن نقوم بتطبيقها من داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة.طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
ولأن البسبوسة بالقشطة من ضمن الحلويات التي لا يمكن أن نستغني عنها إذا كان في الأيام العادية، أو إذا كانت في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار لذلك سوف نتعرف على الطريقة بامكانيات بسيطة من خلال موقعنا هذا.المكوّنات:-
- 1 كوب سميد.
- كوب من السكر.
- 2 ملعقة عسل نحل.
- ثلاث ملاعق من الزبادي.
- نصف ملعقة بيكنج باودر.
- 2 ملعقة كبيرة من القشرة.
- فستق مطحون او بندق
- كوب من السكر نصف كوب من الماء.
- عصير من الليمون.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- نبدأ في وضع أناء على النار ونقوم باضافة السكر من بعدها.
- نقوم بوضع كمية من المياه ونبدأ في التقرير بشكل جيد بعد مرور خمس دقائق.
- نقوم باضافة عصير الليمون وملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.
- نترك الشربات حتى يغلي.
- نسكب في الشربات على البسبوسة وهو ساخن
طريقة التحضير:-
- نبدأ بتحضير البسبوسة من خلال تحضير إناء ونضع فيه العسل والبيكنج باودر، والسميد والزبادي والسكر المطحون.
- ونقوم بجمعهم جيدا ونبدأ بخلط هذا الخليط ولكن بحركة بطيئة حتى يتجانس.
- نبدأ في ذهن صينية، ونقوم بوضع خليط البسبوسة.
- نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة إلى 200 درجة مئوية.
- ونبدأ فى إدخال الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 25 دقيقة.
- نبدأ بإخراج البسبوسة.
- نقوم بوضع الشربات على وجه البسبوسة.
- نتركها لمدة عشرة دقائق نقوم بوضع القشطة على وجه البسبوسة.
- نقوم بوضع البندق أو الفستق على البسبوسة.
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طريقة البسبوسة بالقشطة تحضير البسبوسة بالقشطة أصبح من أكثر الأشياء سهولة إذا كان سهولة مادية، أو سهولة أثناء التحضير في امكانياتها وبسيطة جدا يمكن أن نقوم باتباعها داخل المنزل، كما أنها تتميز بالطعم الشهي الرائع المميز، كما يمكن أن نقوم بعمل البسبوسة بالقشطة بطريقة سريعة افضل من شرائها من محلات الحلويات، وسوف نقول وداعا لشراء البسبوسة من خارج المنزل وأن نقوم بتطبيقها من داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة.طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
ولأن البسبوسة بالقشطة من ضمن الحلويات التي لا يمكن أن نستغني عنها إذا كان في الأيام العادية، أو إذا كانت في شهر رمضان بعد تناول وجبة الإفطار لذلك سوف نتعرف على الطريقة بامكانيات بسيطة من خلال موقعنا هذا.المكوّنات:-
- 1 كوب سميد.
- كوب من السكر.
- 2 ملعقة عسل نحل.
- ثلاث ملاعق من الزبادي.
- نصف ملعقة بيكنج باودر.
- 2 ملعقة كبيرة من القشرة.
- فستق مطحون او بندق
- كوب من السكر نصف كوب من الماء.
- عصير من الليمون.
- 2 ملعقة من الزبدة.
- نبدأ في وضع أناء على النار ونقوم باضافة السكر من بعدها.
- نقوم بوضع كمية من المياه ونبدأ في التقرير بشكل جيد بعد مرور خمس دقائق.
- نقوم باضافة عصير الليمون وملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.
- نترك الشربات حتى يغلي.
- نسكب في الشربات على البسبوسة وهو ساخن
طريقة التحضير:-
- نبدأ بتحضير البسبوسة من خلال تحضير إناء ونضع فيه العسل والبيكنج باودر، والسميد والزبادي والسكر المطحون.
- ونقوم بجمعهم جيدا ونبدأ بخلط هذا الخليط ولكن بحركة بطيئة حتى يتجانس.
- نبدأ في ذهن صينية، ونقوم بوضع خليط البسبوسة.
- نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة إلى 200 درجة مئوية.
- ونبدأ فى إدخال الصينية داخل الفرن ونتركها لمدة 25 دقيقة.
- نبدأ بإخراج البسبوسة.
- نقوم بوضع الشربات على وجه البسبوسة.
- نتركها لمدة عشرة دقائق نقوم بوضع القشطة على وجه البسبوسة.
- نقوم بوضع البندق أو الفستق على البسبوسة.
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