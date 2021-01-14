عمل الكروسون بنسبة دهون قليلة من اسهل واسرع الطرق لعملها بالبيت

عمل الكروسون بنسبة دهون قليلة من اسهل واسرع الطرق الكرواسون من أحد أنواع المخبوزات اللذيذة والشهية ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الزبدة الذي ينتج عنها تراكم الدهون داخل الجسم، وهذا لا تقبل به الأمهات لذا تبحث عن طريقة صحية لتحضيره يمكنها من خلاله تناوله لأفراد أسرتها وهي تشعر بالاطمئنان، كما أنه من المعجنات الفرنسية التي تتكون من طبقات عديدة من العجين وسهل على كل ربة منزل تحضيره في مطبخها بكل سهولة.

طريقة عمل الكروسون قليل الدهون

هي من أكثر الطرق بحثاً على محرك جوجل وسوف نقدمها إليك عبر موقعنا لأننا متميزين ونحب أن نأتيكم بما ترغبون:

المقادير:

كوب وربع دقيق أبيض.

ثلث كوب حليب.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثمن كوب ماء فاتر.

2 ملعقة زبدة مملحة.

صفار بيضة مخفوق مع ملعقتين من الماء البارد.

ضعي الحليب على النار وعندما يبدأ بالغليان ضيفي له السكر والملح وقلبي حتى يذوبان، يرفع الحليب من على النار واتركيه جانباً حتى يبرد. احضري وعاء خاص بالخلط اسكبي به الماء الفاتر ثم يضاف الخميرة واخلطي حتى أن تذوب. بعدها ضيفي الحليب البارد للماء ومن بعده الدقيق تدريجياً مع العجن حتى يتكون لديك عجينة طرية متماسكة. استمري في العجن لمدة 5 دقائق حتى تتجانس المكونات وتصبح ناعمة الملمس، ضعي العجينة بوعاء مدهون بالزيت وتغطيها واتركيها لساعة كاملة في مكان دافئ لتتخمر وتتضاعف وترتاح. احضري العجينة وقومي بالضغط عليها بقبضة يدك كما لو تبدين تلقيها اللكمات حتى تخرج ما بها من هواء وغاز. يتم فرد العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق حتى تصبح على شكل مستطيل، وبواسطة السكين قومي بفرد ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية المملحة على أطراف العجين وقومي بثنيها ثلثين على بعضهم ثم يتم دهن الثلث الثالث بالزبدة والسطح الخارجي. استمري على ذلك حتى ينتهي العجين ثم يتم تقطيع العجين قطع متساوية وادهني وجهها بالبيض المخفوق وادخليها الفرن.

طريقة التحضير: