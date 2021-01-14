لأول مرة وصفة العروسة المعجزة لتبييض العانة والابطين وسواد المناطق الداكنه بالجسم

لأول مرة وصفة العروسة المعجزة لتبييض العانة والابطين تحلم كل فتاة وعروس مقبلة على الزواج بأن تحصل يوم زفافها على بشرة نضارة وأكثر إشراق، لذا نجد كل عروس تذهب بشكل مستمر قبل زفافها لصالونات التجميل لتطبيق الكثير من أنواع الماسكات المتنوعة بهدف تفتيح البشرة والتركيز على المناطق الداكنة بالجسم، ولكن هل تعلمين أن هذا مكلف للغاية ويحتاج منك الكثير من الأموال، كما أنه ينتج لك الكثير من الأضرار بعد ذلك على المدى البعيد، لذا نحرص بشكل دائم على أن نوفر لكي طرق طبيعية تساعد على تفتيح المناطق الحساسة بكل سهولة وفي وقت قصير، دون الحاجة للذهاب للصالونات ونفق الكثير من الأموال، فهيا بنا لنتعرف عللا كيفية القيام بذلك معاً.

لأول مرة وصفة العروسة المعجزة لتبييض العانة والابطين

نقدم لكم اليوم خلطات طبيعية فعالة في تفتيح المناطق الحساسة ومناطق متنوعة بالجسم:

بودرة الأطفال

يتم القيام بإذابة ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة من الملح الخشن، لنصف كوب من الماء، ومن ثم يضاف لهم حوالي ثلاث ملاعق من زيت الزيتون مع نصف كوب من بودرة الأطفال، ومن ثم نقوم بمزج المكونات معاً بشكل جيد، ويتم وضعها على النار حتى أن تصبح دافئة فقط، ويتم وضع القناع على المناطق الداكنة بالجسم.

زيت جنين القمح

تعتبر من أكثر الزيوت الفعالة التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وتمنحها النضارة المطلوبة، وتبيض المناطق الحساسة وبين الفخذين وتحت الإبط وغيرها، من خلال القيام باستخدام زيت جنين القمح بعد الاستحمام بشكل مباشر على المناطق الداكنة بالجسم وتترك على الجلد.

عسل النحل

نقوم بمزج ملعقة من عسل النحل النقي، مع ملعقة من زيت الزيتون البكر وأخرى من زيت اللوز الحلو وملعقة صغيرة من عصير الليمون وأخرى من الكركم وتقلب المكونات معاً حتى تماما التجانس ومن ثم نقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام.