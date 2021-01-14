بدون كرياتين فرد ونعومة الشعر الخشن جدا مجربة ومضمونة لفرد اي نوع شعر في 10 دقائق

الشعر هبه من الله سبحانه وتعالى يجب الاهتمام به والحفاظ عليه، ولكن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الشعر بالسلب وتجعله يتلف ويخشن، لذلك تلجأ الكثير من صالونات التجميل لاستخدام منتجات العناية بالشعر الغير طبيعية مثل الكرياتين والبروتين وغيرها من المنتجات الأخري التي تفيد الشعر على المدى القريب ولكنها على المدى البعيد لها الكثير من الأضرار، لذلك سوف نقدم لكي بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر.خلطة الأفوكادو والعسل لنعومة الشعر
من أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر الجاف والخشن هي وصفة الأفوكادو والعسل الأبيض حيث أن الأفوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية لتحسين الشعر كمان أن العسل يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تغذي الشعر ويمكنك استخدام هذه الطريقة كالتالي
- نحضر حبة من الأفوكادو ونقوم بتقشيرها جيداً ونقوم بخلطها مع معلقة من العسل الأبيض الطبيعي باستخدام شوكة أو معلقة طعام.
- استخدمي الخلطة السابقة على فروة الشعر ودلكيه جيداً وعلى حصل الشعر جيداً.
- بعد ترك الخليط السابق على الشعر لمدة ساعة إلا ربع قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ وبإستخدام الشامبو الخاص بكِ وانتظري النتيجة بعد مدة قصيرة من استخدام الخلطة السابقة.
تعد زبدة الكاكاو من أفضل المكونات التي تساعد في عملية تنعيم الشعر، حيث أنها تحتوي على أحماض دهنية تساعد في عملية تنعيم الشعر، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تغذي فروة الرأس ويمكنك استخدامها كالتالي
- أحضري مقدار من زبدة الكاكاو مناسبة لكمية شعرك وقومي بفرده جيداً على الشعر بأكمله ودلكي فروة الرأس جيداً.
- اتركي الخليط السابق على الشعر لمدة ساعة قبل غسل الشعر.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر جيداً واستخدام شامبو خالي من المواد الصناعية للتأكد من إزالة كافة زبدة الكاكاو من الشعر.
من أهم الخلطات التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه هو إستخدام الزيوت الطبيعية الغير مهدرجة، ولاسيما إستخدام زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت بذر الكتان وزيت الجوجوبا ويتم ذلك عن طريق وضع كمية متساوية من الزيوت السابقة في زجاجة وخلطها جيداً ووضعها على بصيلات الشعر وتدليكه جيداً، وللحصول على أفضل النتائج اتركيه ليلة كاملة على الشعر وفي الصباح الباكر يشطف بماء فاتر.
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الشعر هبه من الله سبحانه وتعالى يجب الاهتمام به والحفاظ عليه، ولكن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الشعر بالسلب وتجعله يتلف ويخشن، لذلك تلجأ الكثير من صالونات التجميل لاستخدام منتجات العناية بالشعر الغير طبيعية مثل الكرياتين والبروتين وغيرها من المنتجات الأخري التي تفيد الشعر على المدى القريب ولكنها على المدى البعيد لها الكثير من الأضرار، لذلك سوف نقدم لكي بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر.خلطة الأفوكادو والعسل لنعومة الشعر
من أهم الخلطات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر الجاف والخشن هي وصفة الأفوكادو والعسل الأبيض حيث أن الأفوكادو يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية لتحسين الشعر كمان أن العسل يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الطبيعية التي تغذي الشعر ويمكنك استخدام هذه الطريقة كالتالي
- نحضر حبة من الأفوكادو ونقوم بتقشيرها جيداً ونقوم بخلطها مع معلقة من العسل الأبيض الطبيعي باستخدام شوكة أو معلقة طعام.
- استخدمي الخلطة السابقة على فروة الشعر ودلكيه جيداً وعلى حصل الشعر جيداً.
- بعد ترك الخليط السابق على الشعر لمدة ساعة إلا ربع قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ وبإستخدام الشامبو الخاص بكِ وانتظري النتيجة بعد مدة قصيرة من استخدام الخلطة السابقة.
تعد زبدة الكاكاو من أفضل المكونات التي تساعد في عملية تنعيم الشعر، حيث أنها تحتوي على أحماض دهنية تساعد في عملية تنعيم الشعر، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تغذي فروة الرأس ويمكنك استخدامها كالتالي
- أحضري مقدار من زبدة الكاكاو مناسبة لكمية شعرك وقومي بفرده جيداً على الشعر بأكمله ودلكي فروة الرأس جيداً.
- اتركي الخليط السابق على الشعر لمدة ساعة قبل غسل الشعر.
- بعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر جيداً واستخدام شامبو خالي من المواد الصناعية للتأكد من إزالة كافة زبدة الكاكاو من الشعر.
من أهم الخلطات التي تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه هو إستخدام الزيوت الطبيعية الغير مهدرجة، ولاسيما إستخدام زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت بذر الكتان وزيت الجوجوبا ويتم ذلك عن طريق وضع كمية متساوية من الزيوت السابقة في زجاجة وخلطها جيداً ووضعها على بصيلات الشعر وتدليكه جيداً، وللحصول على أفضل النتائج اتركيه ليلة كاملة على الشعر وفي الصباح الباكر يشطف بماء فاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون كرياتين فرد ونعومة الشعر الخشن جدا مجربة ومضمونة لفرد اي نوع شعر في 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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