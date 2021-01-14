طريقة عمل روج طبيعي في البيت بمكونين فقط وتمتعي بشفاه وردية طول اليوم

طريقة عمل روج طبيعي، تتسائل السيدات عن طريقة عمل روج طبيعي بسبب المبالغ الباهظة التي تضعها شركات مستحضرات التجميل التي ذاع سيطها ولها شهرة واسعة، كما أنها تعاني أيضًا من رداءة أقلام الروج التي تنتجها الشركات المختلفة بإمكانيات منخفضة وبعدما تخرج تتفاجئ بمسح الروج، فحاولي أن تصنعي روج طبيعي من صنع يديك، وأنا سأساعدك في ذلك من خلال هذا المقال على طريقة عمل روج طبيعي في بيتك وبمكونات آمنة 100%.

طريقة عمل روج طبيعي

عمل روج طبيعي في المنزل أفضل بكثير من الروج الجاهز الذي يُباع في الأسواق لأنه يحتوي على مواد كيميائية تؤدي إلى تشقق الشفاة وتظهر بشكل باهت، أما المواد الطبيعية المستخدمة في طريقة عمل روج طبيعي تعمل على ترطيب الشفاة وتطهيرها وتجعلها تبدو بشكل جذاب، وإليكِ الطريقة:

المكونات:

لون طعام على حسب لون الروج الذي ترغبين فيه.

كمية من الكحول.

الفازلين.

كمية مناسبة من ماء الورد.

جلسرين.

احضري علبة نظيفة وفارغة وقومي بإذابة لون الطعام الذي ترغبين في روج بهذه الدرجة الفازلين ومع الكحول.

يضاف الجلسرين إلى الخليط السابق، وامزجيهم ببعض جيدَا باستخدام ملعقة خشبية.

ضيفي ماء الورد على الخليط.

تحريك الخليط لبضع ثواني حتى تتجانس المكونات، وبذلك يكون الروج جاهز للاستخدام.

وأخيرًا، وبعد أن سردنا من خلال هذه المقالة طريقة عمل روج طبيعي أود أن أنصحك بضرورة استبدال مستحضرات التجميل الجاهزة بمواد طبيعية لا ينتج عنها أي أثار جانبية بل على العكس فإنها تشتمل على مكونات طبيعية مفيدة.

طريقة عمل الروج بخطوات سهلةطريقة عمل الروج بالفازلين

يمكن عمل روج طبيعي باللون الكشميري أو اللون المفضل من خلال مكونين فقط، أحضري 2 ملعقة من الفازلين، وضعيه على حمام مائي كي يذوب جيداً، بعد ذلك أضيفي عليه أي لون من ألوان الأيشادو القديمة، واتركيه حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام، سوف تحصلين على لون مميز وشفاه رطبة دائما.