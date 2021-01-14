شرح طريقة عمل البيتزا في المنزل كما تقدم في المطاعم بالجبنة الموتزاريلا

طريقة عمل البيتزا في المنزل يهوي الكثير من الأشخاص تناول أنواع من الأطعمة في المطاعم بالرغم من إمكانية صنع معظم هذه الوجبات داخل المنزل بشكل سهل وبسيط ،وتعتبر البيتزا من أهم الوجبات التي تتميز بالإقبال الشديد من الأشخاص لشرائها من الخارج ،وفي هذا المقال سنتعرف علي كيفية صنع البيتزا في المنزل .

المكونات

تعتبر تلك المكونات من المكونات الغذائية السهل شرائها من خلال التسوق، كما إنها غير مكلفة:

• كوب من الماء الدافئ.

• مقدار من السكر يقدر بربع ملعقة.

• ذرة ملح.

• خميرة فورية.

• زيت.

• 2 كوب من الدقيق.

• مقدار كوب واحد من جبن الموتزريلا.

• حسوات (جبن – تونة – هوت دوج – كفتة – سوسيس – خضروات).

طريقة عمل البيتزا

• في الخطوة الأولى يتم خلط الدقيق مع الملح والزيت والسكر في وعاء مناسب.

• ومن بعد ذلك يتم مزج الخميرة مع الماء الدافئ ثم يتم وضعها علي الدقيق والملح والزيت.

• ثم يتم عجن المكونات بشكل جيد حتي يتم التأكد من أن قوام العجين قابل للفرد،

• ثم نقوم بوضع العجين في مكان دافئ بعد تغطيته لنقوم بعمل صوص البيتزا والمتكون من قطع الطماطم مع ملعقة صغيرة من البصل ومثلها من الريحان مع نصف ملعقة صغيرة من الزعتر ومثلها من السكر مع ربع ملعقة ثوم صغيرة.

• ونقوم بوضع كل هذه المكونات في طاسه مع الزيت ثم يتم عصر الطماطم وتوضع معهم يتم تقليب الصوص جيدا حتى يحصل على قوام متماسك

• ثم نعود إلى العجينة ونقوم بفردها بشكل جيد عن طريق استخدام أداة فرد جيدة

• يتم وضع الصوص فوق العجينة ويمكن إضافة الكاتشب إليه لكي يحسن المذاق وبعد ذلك يوضع في الفرن لمدة 30دقيقة ثم نقوم بإخراجه ويتم تقطيع البيتزا وتقدم ساخنة.

• ويمكن تحضير بجانبها أي نوع من أنواع العصائر أو تقديم المياه الغازية، ويمكن استخدام الحشوات التي ترغبوا فيها مثل التونة أو اللحم المفروم أو الكبدة وغيرها الكثير من المكونات الأخرى.

ملحوظة:

يتم تسوية البيتزا على درجة حرارة 180 في الفرن، ويلزم عدم فتح الفرن إلى بعد مرور 15 دقيقة من بدأ التسوية على الأقل، للحصول على الشكل الذي ترغبين فيه.