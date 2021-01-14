طريقة عمل مخمرية الجسم برائحه عطرية جميلة بالمنزل بأبسط الخطوات

تعتبر مخمرية الجسم من مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، وتتميز برائحتها العطرية النفاذة، التي تعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم، وهى منتشرة في بلاد الخليج وتعشقها الكثير من النساء، ويستخدمونها باستمرار للحصول على بشرة ناعمة ورائحة مميزة، وكثير من السيدات تسعى لشرائها من محلات مستحضرات التجميل بأسعار مرتفعة، وتستطيع أي سيدة عملها بوصفات طبيعية لا تضر بالجسم في المنزل، حتى تضمن أنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل المخمرية بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل التكاليف. مكونات عمل مخمرية الجسم في المنزل مكونات عمل مخمرية الجسم في المنزل تتكون الخلطة من مكونات بسيطة توجد في منزلك وهى كالتالي:- 3 ملاعق من الفازلين. مكعب من العود الأحمر الأصلي المبشور. 2 ملعقة من الجلسرين. 2 ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير مخمرية الجسم بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع مكعب العود الأحمر المبشور ثم نضيف ماء الورد والجلسرين ونضعهم على نار هادئة حتى تذوب المكونات وتتجانس مع بعضها.

نقوم برفع الإناء من على نار ونضيف الفازلين ونقلب حتى تمزج المكونات مع بعضها ونضعها في علبة حتى يبرد الخليط تماماً.

بعد ذلك نقوم باستخدام المخمرية بعد الاستحمام مباشرة حتى تفوح الرائحة الذكية المنعشة التي تدوم طول اليوم. طريقة عمل مخمرية الجسم للعروسة لكل عروسة تبحث عن طريقة لعمل المخمرية بخطوات ومكونات بسيطة تعطي رائحة جميلة لجسمها تدوم معها لفترة طويلة في أيام عرسها لتظهر جمالها أمام زوجها وهى كما يلي:- نقوم بوضع ملعقتين من شمع العسل مع مكعب من المسك الأبيض مع القليل من ماء الورد مع ملعقة من مسك العروسة وكمية من دهن العود الملكي في وعاء ونضعه على نار هادئة حتى تذوب المكونات مع بعضها. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام. يمكن وضع المخمرية على الجسم المبلل أو الجسم العادي حتى تفوح الرائحة العطرية النفاذة القوية. الوسوم

تعتبر مخمرية الجسم من مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، وتتميز برائحتها العطرية النفاذة، التي تعطي الجسم رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم، وهى منتشرة في بلاد الخليج وتعشقها الكثير من النساء، ويستخدمونها باستمرار للحصول على بشرة ناعمة ورائحة مميزة، وكثير من السيدات تسعى لشرائها من محلات مستحضرات التجميل بأسعار مرتفعة، وتستطيع أي سيدة عملها بوصفات طبيعية لا تضر بالجسم في المنزل، حتى تضمن أنها لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجلد، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل المخمرية بالمنزل بأبسط الخطوات وأقل التكاليف. مكونات عمل مخمرية الجسم في المنزل مكونات عمل مخمرية الجسم في المنزل تتكون الخلطة من مكونات بسيطة توجد في منزلك وهى كالتالي:- 3 ملاعق من الفازلين. مكعب من العود الأحمر الأصلي المبشور. 2 ملعقة من الجلسرين. 2 ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير مخمرية الجسم بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع مكعب العود الأحمر المبشور ثم نضيف ماء الورد والجلسرين ونضعهم على نار هادئة حتى تذوب المكونات وتتجانس مع بعضها.

نقوم برفع الإناء من على نار ونضيف الفازلين ونقلب حتى تمزج المكونات مع بعضها ونضعها في علبة حتى يبرد الخليط تماماً.

بعد ذلك نقوم باستخدام المخمرية بعد الاستحمام مباشرة حتى تفوح الرائحة الذكية المنعشة التي تدوم طول اليوم. طريقة عمل مخمرية الجسم للعروسة لكل عروسة تبحث عن طريقة لعمل المخمرية بخطوات ومكونات بسيطة تعطي رائحة جميلة لجسمها تدوم معها لفترة طويلة في أيام عرسها لتظهر جمالها أمام زوجها وهى كما يلي:- نقوم بوضع ملعقتين من شمع العسل مع مكعب من المسك الأبيض مع القليل من ماء الورد مع ملعقة من مسك العروسة وكمية من دهن العود الملكي في وعاء ونضعه على نار هادئة حتى تذوب المكونات مع بعضها. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام. يمكن وضع المخمرية على الجسم المبلل أو الجسم العادي حتى تفوح الرائحة العطرية النفاذة القوية.

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