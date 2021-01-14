طريقة عمل السمسمية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ

تعد السمسمية من أكثر الحلويات الشعبية المشهورة والمنتشرة في الوطن العربي. وهي من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار لمذاقها اللذيذ. وتتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل ولضمان جودتها وسلامتها حتى تضمن صحة أطفالها. ويعتبر السمسم غني بالزيوت الطبيعية المفيدة، وغني أيضا بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها وفوائد السمسم.

مكونات السمسمية

تتكون السمسمية من مكونات سهلة وبسيطة، وغنية بالقيمة الغذائية، تكسبها مذاقها اللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، حيث يعد السمسم أهم ما يميز هذ الوصفة، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف سمسم.

نصف كوب سكر.

نصف كوب عسل نحل أو عسل جلوكوز.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

رشة هيل (اختياري).

طريقة التحضير

يتم تحضير السمسمية بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصيرجدا، وهي كالآتي:

نحضر السمسم ونضعه في إناء وننقيه من الشوائب، ثم نغسله جيدا ونجففه.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة، ثم نقلب السمسم باستمرار حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبيا، ثم نرفعه من على النار.

ثم نحضر حلة ونضعها على نار متوسطة ونضيف إليها السكر وعسل النحل وعصير الليمون ورشة الهيل، ونقلبهم جيدا باستمرار حتى يمتزجا، ويثقل الخليط، وعندما يغلي الخليط نتركه خمس دقائق، ثم نسكب السمسم المحمص على الخليط، ونقلبهم جيدا بملعقة خشبية على النار حتى يمتزجا، ثم نرفعهم من على النار.

ثم نحضر قالب ونسكب فيه خليط السمسمية ونوزعه جيدا في القالب، ونترك حتى يبرد ويتماسك.

ثم نقطع السمسمية بالسكينة إلى مربعات، ونقدمها وبالهنا والشفا.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد الآتي: