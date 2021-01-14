تحذير من وضع الهاتف بجانب الرأس أثناء النوم حتى أثناء وضعية الطيران

تحذير من وضع الهاتف بجانب الرأس أثناء النوم، هناك الكثير من تحذيرات عن وضع الهاتف بالقرب أثناء النوم، ولكن قد يعتقد البعض أنه عند تفعيل خاصية وضع الطيران أثناء النوم فإن ذلك يقلل من مخاطر وضع الهاتف بالقرب عند النوم، فتعرفوا على مخاطر الهاتف عند وضعه بالقرب.

وضع الهاتف بالقرب من الرأس

الكثير منا عند وقت النوم يضعون الهاتف المحمول بالقرب منهم أثناء النوم وحتى أنهم يضعونه على أي شيء بجانب السرير وليس فوق الرأس مباشرة، وذلك لأسباب عدة قد يكون منها انتظار مكالمة ما أو الصحيان على منبه الهاتف، ولكن وفقًا للكثير من الدراسات العلمية فإن تلك العادة تعتبر من أسوء العادات التي يمكن الاعتماد عليها بسبب الإشعاعات الضارة التي تخرج من الهاتف، على الرغم من أننا نقوم بها بدون إدراك أو وعي كبير منا سوى التعود، ولكن يجب التوقف عنها.

وضعية الطيران للهاتف عند النوم

والبعض يلجأ لتفعيل خاصية وضع الطيران للهاتف في وقت النوم للاعتقاد بأنه عدم تلقي أي مكالمات أو رسائل فإن لا إشعاعات ضارة حينها، ولكن الأشعة التي يخرجها الهاتف والتي تسبب بدور كبير الإصابة بسرطان المخ تظل منبعثة من الهاتف طوال الوقت طالما مازال يعمل، قد تقل بنسبة بسيطة عند تفعيل تلك الخاصية ولكنها تظل منبعثة، ويكون تأثيرها أشد عند تواجد الهاتف بشكل رأسي وقريب من الرأس.

أضرار أشعة الهاتف المحمول

نشرت الكثير من الدراسات العلمية أضرار تواجد الهاتف بالقرب من الرأس، ووفقًا لذلك فإن من مخاطر أشعة الهاتف المحمول: