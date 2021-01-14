وصفات طبيعية ومذهلة لمعالجة قشرة الشعر وعلاج الحكة في المنزل تعرفي عليها

يعاني الكثير من الأشخاص من قشرة الشعر خاصةً في هذه الوقت من السنة وهو فصل الشتاء، وتعد القشرة عن إلتها ب في فروة الرأس نتيجة إجزيما أو قلة تمشيطه بالفرشاة أو عدم غسله بإستمرار، أو من الممكن أن يكون بسبب كريم أو شامبو يعمل على جفاف فروة الشعر، إلا أن القشرة تعمل على حكة الرأس بإستمرار مما يسبب الإحراج الشديد، وحكة فروة الشعر لها أسباب كثير مختلفة وهي “إلتهاب الجلد التأتبي، إلتهاب الجلد الدهني، صدفية فروة الرأس، سعفة الفروة، قمل الرأس، إلتهاب الجلد التماسي، الشرى، الجرب، الإضطرابات العصبية، سرطان الجلد”، لذلك سنقوم بنشر عدة وضفات طبيعية لتطبيقها في المنزل لمعالجة قشرة الشعر في وقت قصير جداً، تابعي المقال.وصفات للتخلص من قشرة الشعر
- وصفة الأسبرين
يساعد في التخلص على قشرة الشعر بسهولة وفي وقت قصير، فهو يحوي على مادة تسمى “الساليسيلات” والت تستخدم في صناعة شامبو الشعر، وذلك عن طريق اضافة إثنان من أقراص الإسبيرين لمطحون إلى كمية مناسبة من الشامبو، وقومي بتدليك الشعر جيداً لمدة 5 دقائق، واتركية لمدة دقيقتان على شعرك ثم قومي بغسلة، تكرر هذه العملية من مرتان إلى ثلاثة في الإسبوع.
- وصفة زيت الزيتون
قومي بتسخين زين الزيتون ثم ضعيه على الشعر بأكملة وفورة الرأس ودلكيه جيداً، واتركية ليلة كاملة واغسلية في صباح اليوم الثاني بالماء والشامبو جيداً، حيث تعمل هذه الوصفة على معالجة القشرة والحكة وتعمل أيضاً على ترطيب الشعر ولمعانه ومعالجة هيشنانه، تكرر هذه العملية مرتين في الإسبوع للحصول على نتيجة جيدة.
- وصفة عصير الليمون
قومي بعصر كمية مناسبة من حبات الليمون الطازج، ووزعية على فورة الرأس جيداً، واتركيه لمدة مابين 25 إلى 30 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الدافئ والشامبو، تعمل هذه الوصفة على معالجة فروة الرأس من القشرة وقتل البكتيريا الموجودة في جلد الرأس، كرري هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.
- وصفة صفار البيض
قومي بخفق صفار بيضتين، وضعيهم على فورة الرأس بأكمله، وغطي الرأس بكيس من البلاستيك، واتركيه لمدة60 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالشامبو والماء الدافئ، هذه الوصفة للشعر الجاف فقط وتعمل على معالجة القشرة تماماً، تكرر من مرتين إلى ثلاثة في الإسبوع.
الوسوم
يعاني الكثير من الأشخاص من قشرة الشعر خاصةً في هذه الوقت من السنة وهو فصل الشتاء، وتعد القشرة عن إلتها ب في فروة الرأس نتيجة إجزيما أو قلة تمشيطه بالفرشاة أو عدم غسله بإستمرار، أو من الممكن أن يكون بسبب كريم أو شامبو يعمل على جفاف فروة الشعر، إلا أن القشرة تعمل على حكة الرأس بإستمرار مما يسبب الإحراج الشديد، وحكة فروة الشعر لها أسباب كثير مختلفة وهي “إلتهاب الجلد التأتبي، إلتهاب الجلد الدهني، صدفية فروة الرأس، سعفة الفروة، قمل الرأس، إلتهاب الجلد التماسي، الشرى، الجرب، الإضطرابات العصبية، سرطان الجلد”، لذلك سنقوم بنشر عدة وضفات طبيعية لتطبيقها في المنزل لمعالجة قشرة الشعر في وقت قصير جداً، تابعي المقال.وصفات للتخلص من قشرة الشعر
- وصفة الأسبرين
يساعد في التخلص على قشرة الشعر بسهولة وفي وقت قصير، فهو يحوي على مادة تسمى “الساليسيلات” والت تستخدم في صناعة شامبو الشعر، وذلك عن طريق اضافة إثنان من أقراص الإسبيرين لمطحون إلى كمية مناسبة من الشامبو، وقومي بتدليك الشعر جيداً لمدة 5 دقائق، واتركية لمدة دقيقتان على شعرك ثم قومي بغسلة، تكرر هذه العملية من مرتان إلى ثلاثة في الإسبوع.
- وصفة زيت الزيتون
قومي بتسخين زين الزيتون ثم ضعيه على الشعر بأكملة وفورة الرأس ودلكيه جيداً، واتركية ليلة كاملة واغسلية في صباح اليوم الثاني بالماء والشامبو جيداً، حيث تعمل هذه الوصفة على معالجة القشرة والحكة وتعمل أيضاً على ترطيب الشعر ولمعانه ومعالجة هيشنانه، تكرر هذه العملية مرتين في الإسبوع للحصول على نتيجة جيدة.
- وصفة عصير الليمون
قومي بعصر كمية مناسبة من حبات الليمون الطازج، ووزعية على فورة الرأس جيداً، واتركيه لمدة مابين 25 إلى 30 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالماء الدافئ والشامبو، تعمل هذه الوصفة على معالجة فروة الرأس من القشرة وقتل البكتيريا الموجودة في جلد الرأس، كرري هذه الوصفة مرتين في الإسبوع.
- وصفة صفار البيض
قومي بخفق صفار بيضتين، وضعيهم على فورة الرأس بأكمله، وغطي الرأس بكيس من البلاستيك، واتركيه لمدة60 دقيقة، ثم قومي بغسلة جيداً بالشامبو والماء الدافئ، هذه الوصفة للشعر الجاف فقط وتعمل على معالجة القشرة تماماً، تكرر من مرتين إلى ثلاثة في الإسبوع.
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