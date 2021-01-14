أفضل الوصفات لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات الفراغات والسر فى هذا المكون، عند البحث عن وصفات العناية بالشعر على محركات البحث تظهر لنا ملايين النتائج بخصوص ذلك الشأن مما يدخلنا فى حيرة بين تجربة أي من هذه الوصفات ولكن بعد أن بحثنا كثيرا بين المواقع تم اختيار مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات الفراغات ومحاربة الصلع بطريقة آمنة لا تسبب أي أضرار وأيضا وصفات اليوم غير مكلفة لأنها تعتمد على مكونات بسيطة توجد بالمنزل ولكن قليل من يعلم بأهميتها وفاعليتها في منح الشعر القوة والتغذية السليمة التي تساعده في الاحتفاظ بنعومته ولمعانه وعدم تساقطه، وينصح خبراء العناية بالشعر بتجربة تلك الوصفات حيث أنها تعالج جميع مشاكل الشعر.

وصفات طبيعية لتكثيف وتطويل الشعر ومحاربة الصلع وإنبات الفراغات

تسعى النساء دائما إلى العناية بالشعر وقد تنفق الأموال الكثيرة فى تجربة منتجات العناية بالشعر ولكن الوصفات التي نقدمها اليوم بمكونات بسيطة وغير مكلفة ويتم عملها بالمنزل كما أنها لن تضر بالشعر لكونها من مكونات طبيعية متعددة منها الزنجبيل و الثوم والزبادي والعسل والآن نتطرق سويا إلى توضيح بعض وصفات تكثيف وتطويل الشعر للتمتع بمظهر رائع.

وصفة البيض والعسل لتكثيف وتطويل الشعر

البيض من المكونات عالية الفاعلية فى منح الشعر القوة والنعومة ويساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات والبروتينات التي تغذي الشعر، والعسل يحتوي على العناصر المفيدة لتغذية الشعر مما يحافظ على بصيلة الرأس وتنشيط فروة الرأس مما يعمل على حماية الشعر من التساقط ويعمل على تطويله بسرعة.

مكونات وصفة البيض والعسل

ملعقتين من العسل الأصلي.

ملعقتين من بياض البيض.

طريقة تحضير وصفة البيض والعسل

يتم وضع المكونات السابقة فى وعاء صغير ويتم التقليب جيدا إلى أن تتجانس، ويتم وضعها على الشعر ويدلك بتلك الوصفة من الجذور إلى الأطراف وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المضل لديك ويتم عمل تلك الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع وبعد فترة وجيزة ستلاحظين الفرق في قوة الشعر وعدم تساقطه ثانية مما يجعله ينمو بصورة طبيعية ويمنحه الطول الذي ترغبين فيه.

وصفة خليط الزيوت مع البصل والثوم لتكثيف وتطويل الشعر

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات حقا فى مجال العناية بالشعر لأن البصل والثوم من المكونات المهمة في القضاء على البكتيريا والفطريات وتحفيز خلايا إنتاج الشعر مما يعمل على تطويل الشعر بسرعة كبيرة، كما أن خليط الزيوت المستخدم فى تلك الوصفة له فاعلية كبيرة فى تغذية وترطيب الشعر ومنحه اللمعان، وإمداد الشعر بالأحماض الأمينيه ومضادات الأكسدة مما يساعد على تعزيز نمو الشعر ومحاربة الصلع.

مكونات وصفة خليط الزيوت مع البصل والثوم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ورق السدر المطحون.

كمية صغيرة من فصوص الثوم.

بصلة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة خليط الزيوت مع البصل والثوم

يتم تقطيع البصل والثوم إلى قطع صغيرة فى وعاء به ماء ويوضع على النار للغليان ثم يصفى جيدا، ويتم خلط زيت الزيتون مع زيت الخروع مع ورق السدر لتكوين خليط متجانس يضاف إليه كوب من منقوع البصل والثوم ويقلب جيدا لمزج كل المكونات مع بعضها البعض ثم يوضع على الشعر ليلا ويغطى حتى الصباح وعند الاستيقاظ يغسل الشعر جيد للتخلص من أثار الخلطة ثم ندلك الشعر بزيت جوز الهند لمنحه الترطيب وبعدها يغسل الشعر مرة أخرى سوف تلاحظون لمعان الشعر ومع الاستمرار فى تلك الوصفة أسبوعيا ستلاحظون نمو الشعر بقوة.

وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر

الزنجبيل من المكونات الهامة جدا لتعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى البصيلات كما يمنح الشعر اللمعان والمظهر الصحي، ويعمل على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف ويقلل من جفاف الشعر ويحميه من القشرة والتقصف.

يتم مزج الزنجبيل مع زيت الزيتون ويتم تدليك فروة الرأس بهذا المزيج ثم يترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل جيدا، ويمكن مزج الزنجبيل مع زيت السمسم ويتم تدليك فروة الرأس بهذا المزيج وتركه على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة على أن يكون الشعر مغطى بفوطة ساخنة ثم يغسل الشعر جيدا وللحصول على نتيجة سريعة ينصح باستخدام تلك الوصفة مرتين فى الأسبوع.