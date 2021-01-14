اقوي كيراتين طبيعي للشعر المجعد يفرد وينعم الشعر المجعد من أول استخدام النتيجة روعه

كيراتين طبيعي للشعر المجعد يفرد وينعم الشعر المجعد ، قد تحلم الكثير من الفتايات بشعر ناعم ومفرود ولكن تخشى المنتجات التي تحتوى على المواد الكيميائية لأنها تضر بالشعر وتتلفه ولحل هذه المشكلة سوف نقدم لكم الآن طريقة فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي .

وصفة بذور الكتان كيراتين طبيعي للشعر المجعد يفرد وينعم الشعر المجعد

تستطيع سيدتي أن تصنعي جل طبيعي ببذور الكتان وتطبيقه على شعرك ليكون ناعم وجميل و تحافظي على شعرك من أي مواد كيميائية والآن سوف نقدم لكم الوصفة .

أولاً نحضر وعاء ونضع به ماء ونضعه على نار متوسطة ونضع به 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان ونتركهم على النار حتى يغلوا جيداً .

يجب التقليب باستمرار حتى لا يلتصق بذور الكتان في قاع الوعاء ، ويجب اتباعه حتى لا يصبح كثيف .

وبعد أن يبرد تماماً نصفى الخليط جيداً ونحتفظ بالسائل ونضيف إليه 5 نقاط من فيتامين E و نضيف إليه 2 ملعقة جل الألوفيرا و 6 نقاط من زيت الخروع أو زيت جوز الهند حسب الرغبة .

و نحتفظ بهم في زجاجة بخاخ محكمه الغلق ونتركهم لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بتوزيع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى يغطي الشعر كله ، مع تدليك فروة الرأس في حركات دائرية .

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من المواد الكيميائية وسوف تلاحظين الفرق في ترطيب ونعومة الشعر المجعد بعد الغسل .

ينصح بتكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة في ترطيب الشعر .

كريم تنعيم وفرد الشعر

ق تعانى الفتيات من الشعر المجعد لأنه قد يصعب عليهم تصفيفه بسهوله وتنسيقه ولذلك سوف نقدم لكم الآن كريم طبيعي وفعال في تصفيف الشعر

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون بيبي .

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين .

ملعقة واحدة صغيرة من النشا .

أولاً نغسل الشعر جيداً حتى نتخلص من كل الزيوت والكريمات الموجودة في الشعر .

نحضر وعاء ونضيف إليه جميع المكونات السابقة ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

نوزع الكريم على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة .

يجب عمل تدليك لفروة الرأس بواسطة أطراف أصابع اليد في حركات دائرية ، تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس .

سوف تلاحظين الفرق في نعومة وفرد الشعر الخشن بعد تطبيق الكريم على الشعر .

. كما ينصح بوضع الكريم بعد كل استحمام مع عدم الحاجة لغسل الشعر بعد وضعه على الشعر .

مكونات كريم تنعيم وفرد الشعرطريقة تحضير واستخدام كريم النشا لفرد الشعر