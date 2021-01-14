أفضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه خلال 7 أيام فقط سوف تختفي التجاعيد والخطوط الرفيعة

البحث عن أفضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه يعد الخيار الأمثل لتجنب مشاكل البشرة التي تنتج عن استخدام مستحضرات تجميل تابعة لشركات غير معروفة أو اللجوء إلى دفع مبالغ باهظة لاقتناء مستحضرات تجميل عالية الجودة وتابعة للشركات الكبرى، لذا دعونا نتعرف على طريقة صنع أفضل كريم لشد الوجه وتبيضه وتنظيفه من الشوائب ويحفز إنتاج الكولاجين وبالتالي سوف تتخلصين من التجاعيد المبكرة أو الخطوط الرفيعة التي تظهر غالبا حول منطقة العين وتُسبب الكثير من الحرج لأصحابها، وسوف تمتلكين بشرة نضرة وحيوية دائماً ستجعلك شابة من جديد ويسألك الجميع عن سر التغيير الناتج.

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه وتبييضه

يمكنك تحضير أفضل كريم طبيعي لشد الوجه باستخدام مكونات طبيعية مثل شمع العسل والزيوت الطبيعية المختلفة، فالعسل يعمل على ترطيب البشرة، كما أن هناك زيوت طبيعية معينة مفيدة جدَا للبشرة مثل زيت اللوز الحلو، وأيضًا زبدة الشيا تعمل على تنقية البشرة من الشوائب ومكافحة علامات التقدم بالعمر وتحفيز البشرة على إنتاج الكولاجين، وإليك الطريقة:

المكونات:

1\4 كوب من زيت اللوز الحلو.

2ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين E للبشرة.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام.

يُمكنك تسيح زبدة الشيا في حمام مائي، وأضيفي إليها زيت جوز الهند وقلبيهم حتى تتجانس المكونات.

ضعي زيت اللوز الحلو وكبسولة فيتامين E على الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

اتركي الخليط جانبًا إلى أن يبرد، ثم ضعية في زجاجة لحين الاستخدام.

وللحصول على أفضل النتائج يُمكنك استخدام هذا الكريم على الوجه يوميًا بوضعه ليلاً على وجهك وإزالته في صباح اليوم التالي.

استمري على استخدام الكريم لأطول فترة ممكنة وسوف تحصلين على نتائج فعالة منذ الأسبوع الأول.

طريقة تحضير الكريم