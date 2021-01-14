وصفة الملح للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا دون رجوعة مرة أخري

وصفة الملح للقضاء علي الشعر الأبيض، نتعرض جميعاً لمشكلة ظهور السن وخاصة عندما نبدأ في التقدم في السن وهذا بسبب نقص إنتاج صبغة الميلانين في الجسم، كما قد يظهر الشيب لصغار السن بسبب عوامل وراثية أو التعرض لضغوط كثيرة بشكل يومي، ويعتبر الكثير منا أن هذه المشكلة من الصعب حلها دون استخدام الصبغات الكيميائية، والذي يتم بشكل متكرر وهذا بالطبع يؤذي بصيلات الشعر كثيراً، لذلك يجب البحث عن حل جذري لهذه المشكلة، والتي بالطبع تسبب الكثير من الحرج وعدم الثقة بالنفس، ومن أفضل الطرق المستخدمة للقضاء على الشيب هو الشاي والملح.

وصفة الملح للقضاء علي الشعر الأبيض نهائيا

يمكن تحضير خليط ممتاز من الملح الخشن والشاي الأسود للقضاء على الشيب، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الشاي الأسود وملعقة صغيرة من الملح مع كوب كبير من الماء، وبعد ذلك يتم رفع الخليط على النار ونتركه يغلي لمدة لا تقل عن خمس دقائق، وبعد ذلك نقوم برفع الخليط ونتركه يبرد قليلاً، ثم نقوم بتوزيعه على كامل الشعر وخاصة البصيلات المصابة بالشيب، ثم نترك الشعر حتى يجف بشكل كامل وبعدها نقوم بغسله بالماء البارد فقط، وللحصول على نتيجة سريعة يتم تكرار هذا الخليط ثلاث مرات على الأكثر خلال الأسبوع.

بملعقة شاي تخلصي من الشيب

كذلك يمكن استخدام الشاي الاخضر لعلاج مشكلة الشيب، حيث يتم ترك أربع أوراق من الشاي الأخضر او ملعقة كبيرة منه في كوبين من الماء الدافئ لمدة دقيقتين فقط، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر للخليط، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من العسل ويتم الخلط جيداً، وبعد ذلك نوزع الخليط على شعر جاف ونظيف، ثم نتركه حتى يجف تمامًا ثم نقوم بغسله بالماء والبلسم، ويتم تكرار هذا الخليط أيضاً ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة، لكن يجب الاهتمام بترطيب الشعر بشكل أكبر خلال فترة استخدام الشاي على الشعر، وهذا لأن الشاي يسبب الجفاف للشعر.

نصائح للتخلص من شيب الشعر

بالإضافة إلى ما سبق يمكن علاج الشيب ببعض العادات البسيطة مثل الحرص على النوم بمعدل لا يقل عن ثمان ساعات يومياً، كما يجب الاهتمام بتناول غذاء صحي يشمل الزنك والكالسيوم والدهون الغير مشبعة وغيرها من العناصر المفيدة للشعر، كما يجب الابتعاد عن التدخين بشكل كامل وكذلك الضغوط النفسية.