فوائد الهيل لتحسين صحة القلب ومكافحة اعراض الربو، دوت الخليج أحد فوائد الهيل المتعددة، والهيل نوع من أنواع النباتات العطرية الزيتية التي يكثر استخدامها في المنطقة العربية لإعداد القهوة، وهو يستخدم في كثير من الوصفات الشعبية للعلاجات المنزلية، كما أنه يدخل في تركيب عدد من الأدوية الطبية.

فوائد الهيل لتحسين صحة القلب ومكافحة اعراض الربو:

البوتاسيوم في الهيل يعزز صحة القلب ويساعد على انتظام ضرباته، ويقي من الجلطات به.

الهيل يساهم في انخفاض ضغط الدم المرتفع مما يعود بالفائدة على صحة القلب.

يعرف عن الهيل تقويته للدورة الدموية مما يساهم في تنشيط عضلة القلب وتحسين أدائها.

ذكر موقع " only my health " الطبي أن للهيل فوائد متعددة منها أنه مضاد للربو ويستخدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، ووفق دراسة طبية وجد أن المستخلصات الخام منه كانت فعالة في التسبب في استرخاء أنسجة القصبة الهوائية فيحسن من عملية التنفس ويقلل من أعراض الربو.

فوائد الهيل الصحية:

عدد موقع" ويب طب"، مجموعة من فوائد الهيل الصحية وهي:

الهيل يساهم في رفع مناعة الجسم.

الهيل يعزز صحة الكبد، ويمنع تراكم الدهون عليه.

الهيل يحتوي على مواد تساهم في استرخاء العضلات وتسكين الآلام وبالتالي فهو مفيد في حال الإصابة بالتهابات العضلات والمفاصل.

يحتوي الهيل على مضادات للميكروبات تقتل البكتيريا في الجهاز الهضمي وتعزز صحته وتقي من اضطراباته.

الهيل يعمل على تطهير الفم والتخلص من الرائحة الكريهة وعلاج التهابات اللثة والأسنان.

الزيوت الكيميائية في الهيل عامل مهم لإزالة السموم من الجسم، وتلك السموم تسبب مجموعة من الأمراض.

يستخدم الهيل لعلاج الغثيان والقيء.

الهيل مفيد في علاج أمراض المسالك البولية والالتهابات مثل التهاب المثانة، التهاب الكلية، والسيلان.

يمكن للهيل أن يساعد في تخليص الجسم من السوائل المحتبسة عن طريق إدرار البول.

الهيل يحتوي على مضادات أكسدة وبالتالي يقي من الأمراض السرطانية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.