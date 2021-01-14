صبغ الشعر بالكركديه باللون الأحمر بطريقة طبيعية مجربة واحصلي على لون ثابت من أول مرة

طريقة صبغ الشعر بالكركديه فهي سهلة الاستخدام ونتائجها معروفة ومجربة وآمنة، حيث أن تاج المرأة هو شعرها، فلذلك يجب الاهتمام به على أكمل وجه، والكركديه له فوائد عديدة ويحتوي على فيتامينات كثيرة لفروة الرأس، والنساء يرغبون دائما في تغيير لون شعرهم بلون جذاب ومثير، لذلك يلجأون لصبغ الشعر بالكركدية، لأنه يعطي لون أحمر أرجواني، ودرجات مختلفة، وأيضا الكركدية من المواد الطبيعية التي لن تضر الشعر، بل يساعد على نعومته وإضافة لمسة جمالية ولون جذاب للغاية تجعل من تمتلكه سعيدة ومرحة طول الوقت، وإليكم الآن خطوات صبغ الشعر بالكركدية باللون الأحمر الأرجواني.

صبغ الشعر بالكركديه باللون الأحمر

المكونات:



تكون المكونات متوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى كثير من المال:

كوب من أوراق الكركديه.

2كوب من الماء المغلي.

3 ملاعق كاكاو.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.

2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

طريقة التحضير: