صبغ الشعر بالكركديه باللون الأحمر بطريقة طبيعية مجربة واحصلي على لون ثابت من أول مرة

طريقة صبغ الشعر بالكركديه فهي سهلة الاستخدام ونتائجها معروفة ومجربة وآمنة، حيث أن تاج المرأة هو شعرها، فلذلك يجب الاهتمام به على أكمل وجه، والكركديه له فوائد عديدة ويحتوي على فيتامينات كثيرة لفروة الرأس، والنساء يرغبون دائما في تغيير لون شعرهم بلون جذاب ومثير، لذلك يلجأون لصبغ الشعر بالكركدية، لأنه يعطي لون أحمر أرجواني، ودرجات مختلفة، وأيضا الكركدية من المواد الطبيعية التي لن تضر الشعر، بل يساعد على نعومته وإضافة لمسة جمالية ولون جذاب للغاية تجعل من تمتلكه سعيدة ومرحة طول الوقت، وإليكم الآن خطوات صبغ الشعر بالكركدية باللون الأحمر الأرجواني.صبغ الشعر بالكركديه باللون الأحمر
المكونات:
تكون المكونات متوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى كثير من المال:
- كوب من أوراق الكركديه.
- 2كوب من الماء المغلي.
- 3 ملاعق كاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.
- 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
طريقة التحضير:
- تتميز هذه الوصفة بأنها من مواد طبيعية وليس لها أي أضرار على الشعر.
- يمكنك عمل شاي الكركدية من خلال نقع كوب من ورق الكركديه داخل كوبين من الماء المغلي، ونتركهم عشر دقائق، ثم نقوم بتصفيتها.
- يضاف الجيلاتين إلى كوب الكركديه، ونتركها خمس دقائق، ثم نقوم بتسخين المزيج بضع ثواني، لإذابة الجيلاتين تماما.
- تضاف ثلاث ملاعق الكاكاو، ملعقتين من الحناء إلى المزيج، لأنها تزيد من قوة لون الصبغة، و نمزج الخليط جيدا.
- يوزع المزيج على الشعر خصله خصله بالتناسق على حسب الرغبة، ويغطي الشعر بكيس من البلاستيك أو قبعة حمام.
- يترك الخليط علي الشعر ساعة أو أكثر ثم يقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو، ويتم التركيز على اللون عند وقت الغسيل، فكلما زاد الوقت كلما كان غامق اللون.
- بعد ذلك يمكنك وضع ربع كوب من الخل على 2 لتر من الماء وشطف الشعر بهم لتثبيت اللون.
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طريقة صبغ الشعر بالكركديه فهي سهلة الاستخدام ونتائجها معروفة ومجربة وآمنة، حيث أن تاج المرأة هو شعرها، فلذلك يجب الاهتمام به على أكمل وجه، والكركديه له فوائد عديدة ويحتوي على فيتامينات كثيرة لفروة الرأس، والنساء يرغبون دائما في تغيير لون شعرهم بلون جذاب ومثير، لذلك يلجأون لصبغ الشعر بالكركدية، لأنه يعطي لون أحمر أرجواني، ودرجات مختلفة، وأيضا الكركدية من المواد الطبيعية التي لن تضر الشعر، بل يساعد على نعومته وإضافة لمسة جمالية ولون جذاب للغاية تجعل من تمتلكه سعيدة ومرحة طول الوقت، وإليكم الآن خطوات صبغ الشعر بالكركدية باللون الأحمر الأرجواني.صبغ الشعر بالكركديه باللون الأحمر
المكونات:
تكون المكونات متوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى كثير من المال:
- كوب من أوراق الكركديه.
- 2كوب من الماء المغلي.
- 3 ملاعق كاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.
- 2 ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
طريقة التحضير:
- تتميز هذه الوصفة بأنها من مواد طبيعية وليس لها أي أضرار على الشعر.
- يمكنك عمل شاي الكركدية من خلال نقع كوب من ورق الكركديه داخل كوبين من الماء المغلي، ونتركهم عشر دقائق، ثم نقوم بتصفيتها.
- يضاف الجيلاتين إلى كوب الكركديه، ونتركها خمس دقائق، ثم نقوم بتسخين المزيج بضع ثواني، لإذابة الجيلاتين تماما.
- تضاف ثلاث ملاعق الكاكاو، ملعقتين من الحناء إلى المزيج، لأنها تزيد من قوة لون الصبغة، و نمزج الخليط جيدا.
- يوزع المزيج على الشعر خصله خصله بالتناسق على حسب الرغبة، ويغطي الشعر بكيس من البلاستيك أو قبعة حمام.
- يترك الخليط علي الشعر ساعة أو أكثر ثم يقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو، ويتم التركيز على اللون عند وقت الغسيل، فكلما زاد الوقت كلما كان غامق اللون.
- بعد ذلك يمكنك وضع ربع كوب من الخل على 2 لتر من الماء وشطف الشعر بهم لتثبيت اللون.
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