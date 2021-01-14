طريقة اخفوها عنك الاطباء سنوات لتبييض الاسنان وازالة الجير والاصفرار في ثواني

وصفة مذهلة لتبيض الأسنان سريعاً في المنزل ابتسامتك هي سر جمالك فإذا كانت أسنانك غير نظيفة أو أنها صفراء اللون وبها بقع سوداء فهذا يفسد الابتسامة الجميلة ولابد من ان تحصلين على حل جيد يساعدك على أن تتخلصين من تلك المشكلة التي تعتقد بعض النساء أن لا يمكن أن يتم التخلص منها ألا بعد أن تقوم بالذهاب إلى طبيب الأسنان لعمل تبيض وتجميل للأسنان وهذا يكون مكلف جداً ولا يمكن أن تتحمله بعض السيدات، وهناك بعض من الطرق الطبيعية التي تستطيع أن تقوم باستخدامها كل سيدة لجعل أسنانها ناصعة البياض.

يوجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها لتبيض الأسنان سريعاً ومنها ما يلي:

زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية المفيدة جداً حيث يتم استخدامها في تبيض الأسنان فقومي بغمر قطعة نظيفة من القطن في قليل من زيت الزيتون أو فرشاة الأسنان وافركي أسنانك به، ثم يتم الغرغرة بقليل من زيت الزيتون والماء واستمري على ذلك حتى أن تحصلين على أعلى النتائج، فزيت الزيتون يساهم في تقوية الأسنان واللثة ويمنع من حدوث نزيفها.

تحوي الفراولة على أحد أنواع الحامض والذي يعرف بحمض الماليك يقال عنه بأنه مسئول عن تبيض الأسنان واعتاد الكثير من المشاهير على استخدام فاكهة الفراولة مع صودا الخبز بهدف تبيض الأسنان، فقومي بهرس حبة من الفراولة ثم اخلطيها مع نصف ملعقة من صودا الخبز واخلطيهم جيداً مع بعضهم حتى يكون لديك خليط مثل المعجون، ثم عليك بفرك الأسنان بالخليط لمدة 5 دقائق ومن ثم غسل الأسنان واستخدميها في تنظيف أسنانك ومن ثم يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون وسوف تلاحظين الفرق على الفور ويتم استخدام الخليط مرة واحدة كل أسبوع.