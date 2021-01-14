وصفة رهييبة وسهلة لاغلاق المسامات الواسعة فى الوجه بسرعة،بدون عناء في اقل من اسبوع ستنبهرين من نتائجها

أفضل الوصفات الطبيعية لغلق المسامات الواسعة المسام الواسعة أغلب المشكلات التي تصادفها النساء وتبحث لها دائماً عن حلول ولكنها لا تجد الحل المناسب، ويعود السبب في ذلك وجود زيوت زائدة بالبشرة أو بعض من العوامل الوراثية، كما يوجد أنواع عديدة من البشرة تكون من أحد أسباب وجود مسامات واسعة، كما أن الاهمال في عملية تنظيف والعناية بالبشرة يؤدي إلى تراكم الأتربة والشوائب في مسامات الوجه وهذا يؤدي لاتساعها.

تحتاج البشرة دائماً للعناية والاهتمام من خلال التنظيف الدوري للبشرة بأفضل الطرق الطبيعية وإليكم أفضل طرق غلق مسام الوجه وهي:

البيض من المكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك خاصة إذا تم استخدامه مع عصير الليمون، فقومي بخفق بياض بيضتين مع عصير نصف ليمونة ثم استخدمي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم تنظيف البشرة بالماء الفاتر ومن ثم البارد، والاستخدام المستمر سوف يمنحك نتائج فعالة بعد استخدام الوصفة عدة مرات.

تعد واحدة من الفاكهة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً للبشرة والصحة، فهو يساهم في تحسين ملمس مرن، فقومي باستخدام لب البابايا على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم شطف الوجه بالماء الفاتر لغلق المسام تماماً، والالتزام بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تظهر النتائج من أول أسبوع..

قومي بعمل خليط باستخدام ملعقة كبيرة من دقيق الحمص مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي واخلطي المكونات مع بعضها البعض، ثم يطبق على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطف الوجه بالماء البارد والاستمرار على استخدام الخليط مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على بشرة ناعمة خالية من وجود المسام تماماً، والالتزام باستخدامها حتى أن تحصلين على أفضل النتائج المطلوبة.