بسكويت القهوة سهل وشهي في المنزل مثل الجاهزة أسرع والذ وأخف بسكويت تعمليه فى حياتك

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طريقة تحضير البسكويت بالقهوة يعتبر بسكويت القهوة من أشهى وألذ أنواع البسكويت التي يمكن لكافة السيدات تحضيره في المنزل، فالأطفال تعشق تناول البسكويت بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالقهوة اللذيذ والشهي فتابعونا بالسطور القادمة.
طريقة تحضير البسكويت بالقهوة
هي من الطرق البسيطة التي تستطيع كل أم أن تقديمها لأفراد اسرتها ولأطفالها فهي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحتهم، كما أنه لا يحتاج متك الكثير من الجهد أو الوقت بل أن يتم تحضيره بكل سهوله وبأقل التكاليف التي تتمثل في الآتي.مقادير بسكويت القهوة:
- 5 كوب دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 5 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- 1 كوب سكر بودرة ناعم.
- 2/1 كوب سمن.
- احضري وعاء عميق ضيفي له السكر والسمنة وقومي بخلطهم مع بعضهم جيداً حتى يذوب السكر ومن ثن إضافة الزيت واخلطي المكونات مع بعضهم مرة أخرى باستخدام الملعقة.
- قومي بخلط القهوة سريعة الذوبان مع الكاكاو واخلطيهم مع بعضهم جيداً، ثم عليك بإضافتهم فوق خليط الزيت والسمن والسكر، بعدها عليك بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى أن تحصلين على خليط متماسك.
- بعدها اتركي العجينة حتى ترتاح قليلاً ومن ثم يتم تشكيلها على هيئة كرات بحجم مناسب وباستخدام السكين قومي بتشريحها من المنتصف وتوسيعها قليلاً حتى أن تحصلين على عجينة مثل حبة القهوة.
- ثم يتم وضع البسكويت في صينية الفرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة فدخليها إلى الفرن المحمي مسبقاً واتركيه قليلاً حتى أن ينضج تماماً ويصبح ذهب اللون.
- ثم يخرج من الفرن ويتم تقديمه وهو بارد مع كوب من الشاي أو العصير أو الحليب.
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طريقة تحضير البسكويت بالقهوة يعتبر بسكويت القهوة من أشهى وألذ أنواع البسكويت التي يمكن لكافة السيدات تحضيره في المنزل، فالأطفال تعشق تناول البسكويت بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالقهوة اللذيذ والشهي فتابعونا بالسطور القادمة.
طريقة تحضير البسكويت بالقهوة
هي من الطرق البسيطة التي تستطيع كل أم أن تقديمها لأفراد اسرتها ولأطفالها فهي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحتهم، كما أنه لا يحتاج متك الكثير من الجهد أو الوقت بل أن يتم تحضيره بكل سهوله وبأقل التكاليف التي تتمثل في الآتي.مقادير بسكويت القهوة:
- 5 كوب دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 5 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- 1 كوب سكر بودرة ناعم.
- 2/1 كوب سمن.
- احضري وعاء عميق ضيفي له السكر والسمنة وقومي بخلطهم مع بعضهم جيداً حتى يذوب السكر ومن ثن إضافة الزيت واخلطي المكونات مع بعضهم مرة أخرى باستخدام الملعقة.
- قومي بخلط القهوة سريعة الذوبان مع الكاكاو واخلطيهم مع بعضهم جيداً، ثم عليك بإضافتهم فوق خليط الزيت والسمن والسكر، بعدها عليك بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى أن تحصلين على خليط متماسك.
- بعدها اتركي العجينة حتى ترتاح قليلاً ومن ثم يتم تشكيلها على هيئة كرات بحجم مناسب وباستخدام السكين قومي بتشريحها من المنتصف وتوسيعها قليلاً حتى أن تحصلين على عجينة مثل حبة القهوة.
- ثم يتم وضع البسكويت في صينية الفرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة فدخليها إلى الفرن المحمي مسبقاً واتركيه قليلاً حتى أن ينضج تماماً ويصبح ذهب اللون.
- ثم يخرج من الفرن ويتم تقديمه وهو بارد مع كوب من الشاي أو العصير أو الحليب.
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