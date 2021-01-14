بسكويت القهوة سهل وشهي في المنزل مثل الجاهزة أسرع والذ وأخف بسكويت تعمليه فى حياتك

طريقة تحضير البسكويت بالقهوة يعتبر بسكويت القهوة من أشهى وألذ أنواع البسكويت التي يمكن لكافة السيدات تحضيره في المنزل، فالأطفال تعشق تناول البسكويت بجميع أنواعه وأشكاله ونكهاته واليوم سوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير البسكويت بالقهوة اللذيذ والشهي فتابعونا بالسطور القادمة.

هي من الطرق البسيطة التي تستطيع كل أم أن تقديمها لأفراد اسرتها ولأطفالها فهي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحتهم، كما أنه لا يحتاج متك الكثير من الجهد أو الوقت بل أن يتم تحضيره بكل سهوله وبأقل التكاليف التي تتمثل في الآتي.

5 كوب دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

2/1 كوب زيت نباتي.

5 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

1 كوب سكر بودرة ناعم.

2/1 كوب سمن.