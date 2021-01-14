كريم طبي قنبلة لتبييض البشرة وتفتيحها 5 درجات في أسبوع بتكاليف بسيطة

تسعى كل فتاة للحصول على بشرة نقية، خالية من النمش والكلف والبقع والتصبغات، وتحلم بلون بشرة موحد مهما تعرضت لأشعة الشمس الضارة، وهذا هو ما سوف يتم تحقيقه عن طريق وصفة اليوم، والتي يتم تحضيرها بواسطة مجموعة من الكريمات الطبية سعرها في متناول الجميع ومتواجدة في معظم الصيدليات، والكريم الذي سوف يتم تحضيره صالح لمدة 6 شهور، حيث يمكن الاحتفاظ به واستخدامه طوال تلك المدة.

عبوة كاملة من كريم تفتيح للبشرة مثل كريم Fair & Lovely.

عبوة كاملة من كريم بانثينول المرطب الطبي.

عبوة كاملة من كريم spotless–2.

كبسولة من فيتامين هـ.

كريم تبييض البشرة وتفتيح الوجه مكونات الكريم

كريم Fair & Lovely له تأثير فعال فى تفتيح البشرة من البقع الداكنة نتيجة التعرض للشمس، كما أنه برايمر مثالي للبشرة ويتم استخدامه قبل المكياج بكثرة، كما يعطى البشرة رونق ونعومة لا مثيل لها ولكن لا يستخدم تحت العين، أما كريم بانثينول والمستخرج من النباتات الطبيعية فهو مُصنف على إنه من أفضل الكريمات المرطبة على الإطلاق، كما انه لا يترك أي أثر دهني على البشرة لذا فهو ممتاز لأصحاب البشرة الدهنية، أما كريم spotless والمستخرج من خلاصة عرق السوس والليمون فهو مهم جدا للقضاء على البقع الداكنة، وكذلك علاج حب الشباب ومحاربة الأثار الناتجة عنه بشكل نهائي.

يتم وضع فارغ عبوة كريم Fair & Lovely فى وعاء، ويمكن استبداله بأي نوع من أنواع كريمات التفتيح. يتم بعد ذلك إضافة كريم بانثينول العبوة بأكملها عليه، ثم يتم إضافة فارغ عبوة كريم spotless. أخيرا يتم إضافة كبسولات فيتامين E، ويتم الدمج جيدا بين المكونات وحتى تمام الامتزاج والتجانس.

طريقة تحضير كريم تفتيح البشرةطريقة الاستخدام

يُستخدم الكريم لأصحاب البشرة العادية والجافة يوميا، أما أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة فعليهم أستخدامها يوم بعد يوم، ولكن إذا كنت من أصحاب البشرة الدهنية التي تفرز دهون بشكل مبالغ فيه فهذه الوصفة ليست لك.

ويستخدم الكريم مساء وقبل الاستعمال يتم غسل البشرة جيدا بواسطة الغسول أو الصابون المناسب حسب نوع البشرة، ثم يتم غلق المسام بواسطة تونر أو ماء ورد، ثم يتم تطبيق الكريم على البشرة عن طريق توزيعه على الوجه بالكامل، باستثناء منطقة تحت العينين، كما يمكن تطبيق الوصفة لمنطقتي الرقبة واليدين للتفتيح ثم الخلود إلى النوم، وسوف تلاحظين الفارق ونتيجة التبييض في فترة قصيرة للغاية لا تتعدى الأسبوع الواحد، وتفتيح هائل يصل إلى 5 درجات بالإضافة إلى إزالة البقع والغمقان والتصبغات وأثار حب الشباب.

طرق العناية بالبشرة

يمكنك تحضير كريم طبيعي لتغذة بشرتك وترطيبها خاصة في فصل الشتاء الذي يتسبب في جفاف البشرة، اخلطي نلعقة من كل من شمع العسل وزيت الخروع ومستخلص الفانيليا مع ملعقتين من زيت الجوجوبا و4 ملاعق من زيت جوز الهند، بعد الخلط ضعي المزيج في حمام مائي دافئ حتى تتجانس المكونات بشكل جيد مع التقليب المستمر، احتفظي بالخليط في عبوة محكمة الغلق في الثلاجة للاستعمال اليومي أو الأسبوعي حسب نوع بشرتك.

وإذا كنتِ تعانين سيدتي من الحبوب وآثارها، إليك هذا الكريم المنزلي المذهل للقضاء فوراً على الحبوب وآثارها من أي منطقة في الوجه أو الجسم، كذلك إذا كنت تواجهين مشكلة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه والرقبة، فيمكنك استعمال هذا الكريم الطبيعي الرائع لإزالة التجاعيد وشد البشرة وتجديد شبابها وحيويتها.

كما أن هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال ولكنها تحتاج بعض الوقت لذلك، ومن تلك المكونات دمج الحليب السائل مع النشا، أو دمج الحليب البودرة مع الدقيق الأبيض أو مسحوق الأرز المطحون ووإضافة ماء الورد، كما أنه يمكن دمج الكركم مع الزبادي وعسل النحل أيضا، ولكن كما سبق وذكرنا أن نتائج الماسكات الطبيعية تحتاج لوقت.