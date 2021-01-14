وصفة كنز تحول سيدة الخمسين عام لفتاة في العشرين بأقل تكلفة ممكنة

إذا كنتٍ تعانين من الخطوط الدقيقة بمنطقة تحت العين أو منطقة حول الفم أو الجبهة، وإذا كنتِ تعانين من ترهل وانتفاخ منطقة تحت العين ومنطقة الخدود، وإذا كنتِ تواجهين مشكلة ظهور الترهلات بمنطقة الرقبة أو فى اليدين، وإذا بدأت بشرتك تعاني من البقع المتراكمة التي تظهر نتيجة التعرض للشمس، إليكِ سيدتي وصفة اليوم الرائعة والتي تُعد بمثابة اكتشاف لأهم خبراء العناية بالبشرة بالطرق الطبيعية، وبالإضافة إلى قدرة تلك الوصفة على التغلب على مشكلة التجاعيد وتعمل على شد البشرة، فأنها تعمل أيضا على تفتيح البشرة ومنحها النضارة والحيوية.

وصفة محاربة التجاعيد وشد وتفتيح البشرة

تتكون الوصفة من المكونات الأتية:

1 ملعقة من زيت الزيتون البكر.

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من شمع العسل أو شمع البرافين.

نصف ملعقة من زيت اللافندر أو زيت الخوزام.

3 ملعقة كبيرة من جل الصبار الألوفيرا.

طريقة التحضير

يتم وضع البرافين داخل وعاء ثم وضعه داخل وعاء أخر به ماء ويكون أكبر حجما من الوعاء الموضوع داخله، ثم يتم وضعهم على النار وبعد غليان الماء سنلاحظ تحول الشمع من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، يتم تركه لمدة 5 دقائق ثم وضع الكمية العيارية فى وعاء وإضافة زيت لزيتون وزيت جوز الهند، ثم يتم إضافة زيت اللافندر وجل الصبار ويتم الدمج جيدا بين جميع المكونات وحتى الحصول على قوام متجانس متماسك، م يتم وضع الخليط داخل عبوة مُحكمة الغلق للاحتفاظ به.

طريقة الاستعمال

يتم غسل البشرة جيدا ليلا بواسطة الغسول أو الصابونة المناسبة حسب نوع البشرة، وبعد ذلك يتم غلق المسام بواسطة ماء الورد، ثم يتم تطبيق طبقة رقيقة من الكريم على البشرة وعن طريق حركات دائرية بواسطة اليدين، وخلال دقيقة ستقوم البشرة بتشرُب وامتصاص الكريم بالكامل، ثم يمكنك بعد ذلك الخلود للنوم، وفور الاستيقاظ ستلاحظين الفارق فى شد البشرة من الاستعمال الأول وبعد مرور ثلاثة أيام ستلاحظين نتيجة رائعة في شد البشرة وإزالة التجاعيد ومنحها النضارة والحيوية، كما يمكن الاحتفاظ بالكريم خارج أو داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

بالإضافة إلى ما تم ذكره فإنه يجب عليكي سيدتي المحافظة على روتين يومي وأخر إسبوعي يحارب التجاعيد ويعمل على شد البشرة و إستعادة شبابها وحيويتها ويساعد على تفتيحها، حيث يجب غسل البشرة يوميا بالغسول المناسب حسب نوع البشرة ثم وضع التونر ويليه المرطب المناسب، أما عن الروتين الإسبوعي يجب تطبيق مقشر مرة إسبوعيا على الأقل ليعمل على القضاء نهائيا على الجلد الميت وبعدها مباشرة يتم تطبيق ماسك لتحقيق إستفادة البشرة منه.

مما قد تم ذكره فإن تلك الوصفة هي الأفضل لمحاربة التجاعيد شد وتفتيح البشرة، وذلك من خلال جمع مجموعة زيوت مع جل الصبار والعسل، كما يمكنك الإلتزام بروتين يومي وإسبوعي وشهري مناسب يحارب ترهل وانتفاخ منطقة تحت العين، كما يحارب مشكلة ظهور الترهلات بمنطقة الرقبة أو فى اليدين، كما يمنح البشرة تفتيح للون البشرة وتوحيد لونها.