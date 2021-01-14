كنز للشعر من العطار رشة واحدة للشعر قبل النوم واحصلي على شعر كثيف وطويل دائماً

اليوم أتينا إليكِ بسر من أسرار العطار لعلاج كافة مشاكل تلف وتساقط الشعر، بل وزيادة معدل نمو الشعر بكثافة وغزارة ليس لهما مثيل، سوف نقدم لكِ كورس علاجي بسيط مجرد رشة واحدة يوميا من سائل سوف تقومين بتحضيره منزلياً، يستمر هذا الكورس لمدة 3 أشهر ودن الحاجة لإضافة المواد الكيماوية أو استخدام البروتين أو الكيراتين، وهي الطريقة الأفضل لكل سيدة تحلم بشعر ناعم وصحي وكثيف وطويل لقدميها دون تعقيدات، ولا تحتاج الوصفة لغسل الشعر قبل أو بعد استخدامها.

وصفة أوراق الزيتون لزيادة طول وكثافة الشعر

تتكون الوصفة من مقادير بسيطة للغاية ولكنها رائعة في تأثيرها على الشعر وهي:

2 ملعقة كبيرة من أوراق الزيتون.

2 كوب من الماء.

أوراق الزيتون المجففة تحتوى على العديد من الفوائد للشعر والبشرة ومناعة الجسم، حيث يعمل في حالة تناوله كمشروب على تخليص الجسم نهائيا من الديدان، كما يخلص الجسم من فطور الكانديدا، التي تفرز سموما قوية أثناء تكاثرها داخل الجسم وتؤدى إلى ضعف المناعة، وبعد تناول العديد من الأشخاص خلاصة أوراق الزيتون قد تبين رفع المناعة وتقليل تكاثر الفطر، ومع الوقت ينتهي تواجده من الجسم تماما.

يعد منقوع أوراق الزيتون من أهم المنتجات المستخدمة لتقوية الشعر، حيث يعالج كافة مشاكل تلف وتقصف الشعر ويعمل على ترميمه وإرجاع هيئته لطبيعتها، ومع الاستمرار في استعماله لن يتوقف شعرك عن النمو بكثافة، كما يمنح الشعر الحيوية المفقودة ويعالج الشعر المصبوغ من التلف، ويقلل أيضا من مسامات الشعر التي تسبب التساقط، ويعمل على إنبات فروة الرأس وبالتالي زيادة كثافته.

طريقة التحضير

يتم غسل أوراق الزيتون قبل الاستخدام للتخلص من الأتربة والشوائب المتراكمة عليه نتيجة عرض العطار له، ثم يتم وضع أوراق الزيتون فى وعاء وإضافة الماء ثم وضعه على النار وتركه ليغلى لمده لا تقل عن 10 دقائق، ثم يُترك ليبرد، وبعد ذلك يتم تصفية أوراق الزيتون والاحتفاظ بالمغلي داخل زجاجة محكمة الغلق تحتوى على الجزء الخاص بالرش أو زجاجة بخاخ.

طريقة الاستعمال

يتم رش مغلي أوراق الزيتون على الفراغات المتواجدة بالشعر صباحا أو مساءا، ومع الاستمرار سوف تلاحظين أن النتيجة قد ظهرت بعد 3 أيام، حيث يتوقف تساقط الشعر تماما ويبدأ في النمو بغزارة وكثافة، ويبدأ التأثير الفعال في إعادة إنبات فراغات الشعر بعد أسبوعين من الاستخدام.

مع استمرار تطبيق الوصفة لمدة لا تقل عن 3 شهور كاملة، سوف تلاحظين تكثيف وتطويل الشعر بشكل رائع وغير مسبوق، بالإضافة إلى تنعيمه ومنحه الحيوية الدائمة، حيث يتم رش الوصفة مرة يوميا خلال شهرين ثم يتم تطبيق الوصفة مرة كل يومين خلال أخر شهر من تطبيق الوصفة على الشعر، ويتم رش الوصفة مرة كل 3 أيام بعد انتهاء كورس الثلاثة أشهر، حيث يعطى الشعر تقوية رائعة ويعمل كغلاف يحمى الشعر من مسببات التلف تماما.

زيادة كثافة الشعر وعلاج التساقط

يمكنك أيضا استخدام نبات العصفر في تكثيف الشعر، وذلك بإضافته إلى نبات إكليل الجبل ونقعهما سويا ليلة كاملة في خليط من زيت الزيتون البكر وزيت السمسم، ويتم تطبيق هذا الخليط على الشعر مرتين في الأسبوع، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة، وذلك مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين كل عشر دقائق بدلا من تغطية الشعر بفوطة ساخنة أو غطاء بلاستيكي، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ويُفضل أن يكون من النوع الطبي.

أيضا ومن العطار يمكنك الحصول على شعر كثيف وناعم بشكل دائم، بعد غسيل الشعر مرتين أسبوعيا بتلك الخلطة السحرية، والتي تحتوي على الشامبو ومطحون الحبهان أو الهيل ومطحون ورق اللورا بالاضافة إلى مطحون الكركديه، وهي وصفة مجربة ومضمونة وتعالج الكثير من مشاكل الشعر مثل التساقط والتقصف وتزيد من طول وكثافة الشعر، أما إذا كنت ترغبين في زيادة نعومة شعرك وتقليل التكسرات والتجعيدات في خصلات وأطراف الشعر، قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة مع عدد 1 حبة من البيض مع الدمج جيدا ثم تطبيق الوصفة على الشعر وتركها لساعة واحدة، هذه الوصفة تحتوي على البروتين الطبيعي لعلاج تلف الشعر وتنعيمه وفرده، ويتم تكرار الوصفة مرة إسبوعيا لمدة شهر الحصول على أفضل النتائج رغم أن نتيجة فرد الشعر تظهر من الإستعمال الأول.