وصفات طبيعية لتطويل الشعر للحصول على شعر صحي…قوي ولامع

وصفات طبيعية لتطويل الشعر، وذلك لأن الشعر هو عنوان كل فتاة، وهو علامة من علامات الجمال والأنوثة، ويرتبط نمو الشعر وطوله بعدة من العوامل، منها ماهو عضوي مرتبط بالإصابة بأمراض معينة، مثل فقر الدم أو عدة أمراض أُخرى، ومنها ماهو نفسي فالعامل النفسي له دور كبير في قوة الشعر ونعومتها، فكلما كان الشخص يُعاني من أمراض نفسية أو يمر بأزمة نفسية ما، كلما زاد تساقط الشعر، وفي ظل الآثار الجانبية التي تُسببها المواد الكيميائية والعلاجات الطبية، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المادية لها، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة وصفات طبيعية لتطويل الشعر للحصول على شعر قوي …صحي ولامع.وصفات طبيعية لتطويل الشعر
سوف نُقدم لكم وصفات طبيعية لتطويل الشعر، للحصول على شعر أكثر نعومة وطولاً، وهي:-
1- زيت الزيتون
زيت الزيتون له القدرة على إطالة الشعر بالإضافة إلى ترطيبه، ويمكن أن تلاحظي النتائج عن طريق استخدامه بشكل اسبوعي، عن طريق تدفئة الزيت ثم وضعه ساعة على الشعر ثم يتم شطفه بالماء جيداً.
2- زيت اللوز الحلو
زيت اللوز الحلو غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي لها دور كبير في إطالة الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه، ويتم استخدامه مرة واحدة في الشهر.
3- زيت الجرجير
يُعد الجرجير هوأبرز العناصر التي لها دور كبير في إطالة الشعر، سواء عن طريق تناوله أو عن طريق استخدام الزيت الخاص به، ولكن يجب أن ننوه أنه قد يتسبب في جفاف الشعر، فلابد أن يتم ترطيب الشعر عقب استخدامه حتى لايُصاب بالتقصف.
4- جل الصبار
من أكثر النباتات التي لها دور كبير في ترطيب الشعر وإطالته، قومي بوضع كمية من جل الصبار على شعرك مدة ساعتين ثم قومي بشطفه جيداً.
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وصفات طبيعية لتطويل الشعر، وذلك لأن الشعر هو عنوان كل فتاة، وهو علامة من علامات الجمال والأنوثة، ويرتبط نمو الشعر وطوله بعدة من العوامل، منها ماهو عضوي مرتبط بالإصابة بأمراض معينة، مثل فقر الدم أو عدة أمراض أُخرى، ومنها ماهو نفسي فالعامل النفسي له دور كبير في قوة الشعر ونعومتها، فكلما كان الشخص يُعاني من أمراض نفسية أو يمر بأزمة نفسية ما، كلما زاد تساقط الشعر، وفي ظل الآثار الجانبية التي تُسببها المواد الكيميائية والعلاجات الطبية، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة المادية لها، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة وصفات طبيعية لتطويل الشعر للحصول على شعر قوي …صحي ولامع.وصفات طبيعية لتطويل الشعر
سوف نُقدم لكم وصفات طبيعية لتطويل الشعر، للحصول على شعر أكثر نعومة وطولاً، وهي:-
1- زيت الزيتون
زيت الزيتون له القدرة على إطالة الشعر بالإضافة إلى ترطيبه، ويمكن أن تلاحظي النتائج عن طريق استخدامه بشكل اسبوعي، عن طريق تدفئة الزيت ثم وضعه ساعة على الشعر ثم يتم شطفه بالماء جيداً.
2- زيت اللوز الحلو
زيت اللوز الحلو غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي لها دور كبير في إطالة الشعر والحفاظ على قوته ولمعانه، ويتم استخدامه مرة واحدة في الشهر.
3- زيت الجرجير
يُعد الجرجير هوأبرز العناصر التي لها دور كبير في إطالة الشعر، سواء عن طريق تناوله أو عن طريق استخدام الزيت الخاص به، ولكن يجب أن ننوه أنه قد يتسبب في جفاف الشعر، فلابد أن يتم ترطيب الشعر عقب استخدامه حتى لايُصاب بالتقصف.
4- جل الصبار
من أكثر النباتات التي لها دور كبير في ترطيب الشعر وإطالته، قومي بوضع كمية من جل الصبار على شعرك مدة ساعتين ثم قومي بشطفه جيداً.
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