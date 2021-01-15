طريقة عمل عجينة طرية ومذهلة لعمل الفطائر والبيتزا في البيت

الفطائر والبيتزا من أشهر أنواع المعجنات المعروفة في العالم كله، والتي يحبها الكبار والصغار ويرغبون في تناولها بشكل مستمر في أي وقت وفي أي مناسبة، وهناك بعض ربات البيوت التي تحرص على عمل الفطائر المحشية والبيتزا في البيت بنفسها، ولكي تستمتعي بأفضل طعم للبيتزا والفطائر لابد أن تكون العجينة طريقة وهشة، واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة طرية ومذهلة للبيتزا والفطائر في البيت.

طريقة عمل عجينة البيتزا والفطائر

يمكن تحضير عجينة طرية وهشة يمكن استخدامها في عمل الفطائر المحشية بالحشوات المختلفة أو في عمل البيتزا المحببة لدى الأطفال، فتلك العجينة طريقتها سهلة جداً وبسيطة ولا تحتاج إلى تفنن، ومكوناتها غير مكلفة.

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب زيت.

كوبين ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

في القليل من الماء يتم تذويب الخميرة مع ملعقة من السكر وتقلب المكونات جيداً وتترك في مكان دافئ حتى تتفاعل لمدة عشرة دقائق.

في وعاء كبير يتم نخل الدقيق ويضاف له الملح ونقلب المكونات.

بشكل تدريجي نضيف الزيت واللبن وتخلط المكونات بشكل جيد.

في النهاية نضيف خليط الخميرة ونقلبها مع باقي المكونات، ثم نضيف الماء ونعجن باليدين للحصول على عجينة طرية هشة لا تلتصق باليدين.

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر، ثم نستخدمها في أي طريقة كانت سواء كانت للبيتزا التي يتم وضعها الحشوات المختلفة عليها أو عمل الفطائر المحشية بالطرق المختلفة.

المكونات:طريقة التحضير: