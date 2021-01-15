بخطوات سهلة وبسيطة اصنعي النجرسكو بالدجاج في البيت

التجديد والابتكار في الأكلات مطلوب حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل، لذلك تبحث كل ربات البيوت على عمل الأكلات الشهية والممتعة، ويعتبر النجرسكو بالدجاج من أشهى أنواع الأكلات التي تتمتع بطعم رائع وممتع ومحبب من قبل الكثيرون، وهي وجبة عرفت في المطبخ الإيطالي وبعدها اشتهرت في العالم كله بشكل كبير، وسوف نقدم لكم الآن خطوات عمل النجرسكو بالدجاج في البيت.

خطوات عمل النجرسكو بالدجاج

الأكلات الإيطالية تتميز بطعمها الرائع والشهي جداً، والتي اشتهرت في العالم كله، وتتميز بطعمها الرائع، ومن بين تلك الأكلات النجرسكو بالدجاج الممتع، الذي يمكن لأي ربة منزل القيام بها في البيت بكل سهولة.

4 قطع من صدور الدجاج المخلية.

2 حبة بصل.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

2 مكعب مرق.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودر.

2 ملعقة زيت.

نصف لتر لبن.

ملح وفلفل أسود.

2 حبة فلفل أخضر.

جبن شيدر مبشورة.

جبن رومي مبشورة.

كيس مكرونة.

شرائح زيتون.

يتم تقطيع الدجاج لقطع صغيرة يضاف عليها الملح والفلفل والبصل والثوم البودر وتترك المكونات في الثلاجة.

في قدر يوضع به الزيت والدقيق ونقلب باستمرار ثم يضاف اللبن بشكل تدريجي ونظل نقلب بالمضرب السلك حتى لا يحدث تكتلات، مع إضافة مرق الدجاج المذاب في الماء.

نضيف لخليط الدقيق واللبن الجبن الشيدر والرومي والملح والفلفل ونقلب المكونات.

تسلق المكرونة بالشكل المعتاد عليه.

في طاسة يوضع بها الزيت ويضاف إليه البصل حتى يذبل ثم نضع الدجاج والفلفل الأخضر وتقلب المكونات لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

يتم تقليب المكرونة مع مقدار من البشاميل، ويسكب نصفها في صينية وعليها خليط الدجاج.

نضيف بعد ذلك النصف الأخر من المكرونة، ويسكب على الوجه البشاميل.

تدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً لمدة نصف ساعة حتى تتحمر.

المكونات:طريقة التحضير: