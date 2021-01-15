كيفية عمل القرص الطرية الفلاحي الشهية لتقديمها في وجبة الإفطار

القرص الطرية أو ما تعرف بالقرص الفلاحي من أفضل أنواع القرص التي تتمتع بطعم رائع للغاية، والتي عرفت منذ سنوات بعيدة وتقدم عادة في وجبة الإفطار، وأغلب ربات البيوت تقوم بشرائها من المخابز، ولكن في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير تبتعد ربات البيوت عن أي أكلات ووجبات جاهزة حفاظاً على سلامة عائلتها، وإليكم الآن في هذه المقالة كيفية عمل القرصة الطرية الفلاحي

كيفية عمل القرص الطرية

إذا كنتي سيدتي تبحثين عن أي أطعمة تقديمها لعائلتك في وجبة الإفطار أو حتى العشاء بدلاً من الأكلات المعتاد عليها والتي تجعل الجميع يشعرون بالملل، ويمكن تقديم القرص الطرية في الإفطار لكونها تتمتع بطعم رائع وشهي.

نصف كوب سمن.

2 حبة بيض.

3 كوب دقيق.

كوب لبن رايب.

كوب سكر.

2 ملعقة كبير سمسم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

رشة من الملح.

ماء للعجن.

في وعاء يوضع البيض والفانيليا والسكر ويتم خفقهما من خلال المضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماماً.

نقوم بإضافة السمن وعليه اللبن الرائب والكركم وتخفق المكونات حتى تتجانس.

يتم وضع الدقيق والخميرة والملح والبيكنج بودر في وعاء، ويضاف عليها خليط البيض والسكر وتقلب المكونات كلها، مع إضافة الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

تترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

يتم تشكل العجينة على شكل دوائر متوسطة وتوضع في صينية وتترك تتخمر من جديد.

يدهن الوجه بالبيض مع رشة من السمسم.

تدخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج القرص.

المكونات:طريقة التحضير: