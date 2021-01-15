أحلى طريقة لعمل البغاشة المقلية الهشة والمقرمشة ممتعة الطعم والرائحة ببيضتين فقط

تعد البغاشة من ضمن الحلويات التي يتم إعدادها بالشربات وهي حلوة جميلة وهشة، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي يكثر عملها في المنزل لحب الناس الشديد لها سواء كانوا كبار أو أطفال صغار، وأيضاً معظم الأمهات يفضلون هذا النوع من الحلويات لمكوناتها الغير مكلفة وطريقة تحضيرها السريعة التي لا تأخذ من أوقاتهم شئ، وهي تحتوي على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً لكي تمده بالنشاط والحيوية، وكما يحب الجميع كثير من الحلويات لابد من عدم الإكثار في تناول أي نوع من هذه الحلويات حتى لا تسبب لهم أمراض لان لكل شئ فوائد وأضرار، واليوم نقدم في هذه المقالة مكونات البغاشة الهشة وطريقة تحضيرها ويارب تعجب حضراتكم.

مكونات طريقة عمل البغاشة

تعتبر البغاشة من الحلويات التي لا تستهلك مكونات كثيرة وموفرة جداً لمن يقومون بإعدادها وهي كالتالي:

1/2 1 من الدقيق.

2 حبة من البيض.

1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 كوب من السمن.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من القرفة.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة ليمونة.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم عمل كل نوع من الحلويات على حسب طريقة مقدمها لذلك اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة عملي لهذا النوع من الحلويات وهي كما يلي: