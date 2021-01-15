أحلى طريقة لعمل البغاشة المقلية الهشة والمقرمشة ممتعة الطعم والرائحة ببيضتين فقط

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تعد البغاشة من ضمن الحلويات التي يتم إعدادها بالشربات وهي حلوة جميلة وهشة، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي يكثر عملها في المنزل لحب الناس الشديد لها سواء كانوا كبار أو أطفال صغار، وأيضاً معظم الأمهات يفضلون هذا النوع من الحلويات لمكوناتها الغير مكلفة وطريقة تحضيرها السريعة التي لا تأخذ من أوقاتهم شئ، وهي تحتوي على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً لكي تمده بالنشاط والحيوية، وكما يحب الجميع كثير من الحلويات لابد من عدم الإكثار في تناول أي نوع من هذه الحلويات حتى لا تسبب لهم أمراض لان لكل شئ فوائد وأضرار، واليوم نقدم في هذه المقالة مكونات البغاشة الهشة وطريقة تحضيرها ويارب تعجب حضراتكم.مكونات طريقة عمل البغاشة
تعتبر البغاشة من الحلويات التي لا تستهلك مكونات كثيرة وموفرة جداً لمن يقومون بإعدادها وهي كالتالي:
- 1/2 1 من الدقيق.
- 2 حبة من البيض.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1/2 كوب من السمن.
- رشة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من القرفة.
- زيت للقلي.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمونة.
يتم عمل كل نوع من الحلويات على حسب طريقة مقدمها لذلك اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة عملي لهذا النوع من الحلويات وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بعمل الشربات بوضع السكر والماء وعصرة الليمون في إناء يوضع على النار ونقلبهم معاً ونتركهم لمدة 10 دقائق على النار ثم نتركه يبرد.
- بعد ذلك نحضر إناء يصلح للعجن ونضع به البيض والفانيليا ورشة القرفة ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة السمن على هذا الخليط ونستمر في الضرب.
- نضع رشة الملح على الدقيق المنخول سابقاً ونقلبهم ببعض ونضيفهم على المكونات السابقة تدريجياً حتى تنفذ كمية الدقيق، نقوم بعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق بعد ذلك نعمل أربعة كور متساوية المقاس.
- نقوم بفرد جميع الكور بالنشابه كل واحدة على حدة برش حبة صغيرة من الدقيق فوق وتحت كل كورة.
- ننظف العجين بعد النشب من الدقيق ونضعهم جميعاً فوق بعض.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل سمبوكسة صغيرة أو أي شكل آخر.
- نقوم بوضع السمبوكسات في زيت غزير ونقوم بتقليبه حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعها فى الشربات وتقدم بألف هنا وشفا.
الوسوم
تعد البغاشة من ضمن الحلويات التي يتم إعدادها بالشربات وهي حلوة جميلة وهشة، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي يكثر عملها في المنزل لحب الناس الشديد لها سواء كانوا كبار أو أطفال صغار، وأيضاً معظم الأمهات يفضلون هذا النوع من الحلويات لمكوناتها الغير مكلفة وطريقة تحضيرها السريعة التي لا تأخذ من أوقاتهم شئ، وهي تحتوي على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يومياً لكي تمده بالنشاط والحيوية، وكما يحب الجميع كثير من الحلويات لابد من عدم الإكثار في تناول أي نوع من هذه الحلويات حتى لا تسبب لهم أمراض لان لكل شئ فوائد وأضرار، واليوم نقدم في هذه المقالة مكونات البغاشة الهشة وطريقة تحضيرها ويارب تعجب حضراتكم.مكونات طريقة عمل البغاشة
تعتبر البغاشة من الحلويات التي لا تستهلك مكونات كثيرة وموفرة جداً لمن يقومون بإعدادها وهي كالتالي:
- 1/2 1 من الدقيق.
- 2 حبة من البيض.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1/2 كوب من السمن.
- رشة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من القرفة.
- زيت للقلي.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمونة.
يتم عمل كل نوع من الحلويات على حسب طريقة مقدمها لذلك اقدم لحضراتكم مشاهدينا الكرام طريقة عملي لهذا النوع من الحلويات وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بعمل الشربات بوضع السكر والماء وعصرة الليمون في إناء يوضع على النار ونقلبهم معاً ونتركهم لمدة 10 دقائق على النار ثم نتركه يبرد.
- بعد ذلك نحضر إناء يصلح للعجن ونضع به البيض والفانيليا ورشة القرفة ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة السمن على هذا الخليط ونستمر في الضرب.
- نضع رشة الملح على الدقيق المنخول سابقاً ونقلبهم ببعض ونضيفهم على المكونات السابقة تدريجياً حتى تنفذ كمية الدقيق، نقوم بعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية.
- نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق بعد ذلك نعمل أربعة كور متساوية المقاس.
- نقوم بفرد جميع الكور بالنشابه كل واحدة على حدة برش حبة صغيرة من الدقيق فوق وتحت كل كورة.
- ننظف العجين بعد النشب من الدقيق ونضعهم جميعاً فوق بعض.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل سمبوكسة صغيرة أو أي شكل آخر.
- نقوم بوضع السمبوكسات في زيت غزير ونقوم بتقليبه حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعها فى الشربات وتقدم بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلى طريقة لعمل البغاشة المقلية الهشة والمقرمشة ممتعة الطعم والرائحة ببيضتين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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